Iwan Mijnals: ‘Het is altijd afwachten, gaat ‘ie het doen of niet?’

Hij had het zelf totaal niet verwacht maar Iwan Mijnals mocht vandaag op de Subtopwedstrijd in Velsen-Zuid twee keer de hoofdprijs ophalen in het ZZ-Zwaar. Hij reed Florestan (United x Metall) naar 66,500% en 65,000% en met die scores heeft het duo nu ook de punten op zak voor de overstap naar de Prix St. Georges.

Zaterdag kwamen Iwan Mijnals en Florestan ook aan de start op de Subtoptweedaagse in Velsen-Zuid en noteerden toen ook in beide proeven ruim voldoende scores. “Gisteren was het niet echt je van het. Flores is vaak gespannen en heeft last van stress. Het is altijd afwachten of hij zich comfortabel voelt en of hij de baan in wil. Zo van gaat ‘ie het doen of gaat ‘ie het niet doen? In Velsen lagen de banen er top bij en alles was goed geregeld. En doordat het de tweede dag op hetzelfde terrein was, voelde hij zich iets comfortabeler. Flores is best groot maar eigenlijk is het een beetje een schijterd.”

Benen eraan en eraf

Ondanks de sensibiliteit van de United-zoon reed de combinatie vandaag wel twee nieuwe persoonlijke records én winnende scores bijeen. “Dat had ik had totaal niet verwacht en ik had nog steeds het gevoel dat ik er niet echt aan kon rijden. Op het ene moment konden m’n benen eraan en op het andere moment moesten ze er weer af. Dat maakte het een beetje rommelig. Tot nu toe heb ik nog nooit écht kunnen paardrijden in de proef. Op die dag zit ik te wachten”, zegt Mijnals lachend. “We gaan zien wat de toekomst brengt.”

Terug naar de wagen

Na een handjevol wedstrijden in het ZZ-Zwaar behaalde de combinatie vandaag de laatste punten voor de overstap naar de Prix St. Georges. “We hebben nu drie of vier keer ZZ-Zwaar gestart. Daarbij niet meegeteld de keren dat we de baan niet inkwamen en weer terug naar de wagen konden. Flores heeft geen onwillig karakter maar raakt echt bang en in paniek. Dan weet hij niet waar hij het zoeken moet.”

Andere ruiter

Mijnals heeft Florestan sinds tweeënhalf jaar te rijden en begon destijds in het M1. Daarvoor had de ruin nooit wedstrijden gelopen. Om wat meer informatie over zijn spanning te krijgen, brengt Mijnals’ goede vriend Jeroen Bakker het paard volgende week uit op concours. “Een keer een andere ruiter er op en kijken wat er dan gebeurt en of zijn stress misschien door mij komt. Daarna is het plan dat ik met hem de overstap naar de Prix St. Georges ga maken.”

Zadelmak maken en lastige paarden

Het wordt dan voor Mijnals de eerste keer in de Lichte Tour. “Ik wordt vooral gevraagd voor zadelmak maken en lastige paarden. Het zou leuk zijn om een keer Lichte Tour te rijden. Dat is dan weer een stapje hoger in mijn carrière. Thuis doet Flores eigenlijk vrijwel alles. Hij springt de wissels om de twee en kan ook al heel mooi piaffe en passage. Als hij op concours zo zou zijn als thuis dan kunnen de scores echt omhoog. Het gaat wel steeds beter maar ik durf niks te beloven. We wachten het even af.”

Van Saase twee keer tweede

Net als gisteren (eerste en derde) deed Maaike van Saase vandaag opnieuw goede zaken. Met Harmony (v. Olivi) werd ze in beide proeven tweede met 65,143% en 63,929%.

Bron: Horses.nl