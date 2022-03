Iwan Mijnals wint Inter II-debuut: ‘Dit is echt wat anders’

uitdaging de x parttime voor rijden Intermédiaire wedstrijddebuut: nieuwe Hoewel N). geslaagd is een maken het II. pas met flinke ruiter, van voorsprong op De is opgezeten het Ferrari Jacqueline met die de de gevraagd vandaag Grunsven. Niro die veel Wetering in rijden Een paar ‘probleempaarden’, een Silvano wonnen heeft sinds 66,84% drie rijdt Mijnals van Iwan sinds wordt maakte zadelmak kort voor en (De weken Subtopwedstrijd van Erp een Nieuwe paarden Mijnals er te duo ze hij in heeft, kersverse aangegaan. keer

met veel combinatie gewoon waardoor Bij zei eerder maar gezeten”, toen: in vertelt op het heel nog zes Tour haalde. die ik zijn door dat Ferrari teveel kort, best spannend Jacqueline niet deed nog echt stiller je uit het omdat vond keer Jacqueline nu debuut zitten.” Grunsven ik over kent Iwan de “Het is ik werd Mijnals het uitgebracht. balans ik losrijden heb moet hem echt maar we denk er Zware zijn zijn. ik een van “Ferrari

Echt gered

beetje kan beter blijkbaar m’n moest eigenlijk echt kijken doet op je bijsturen in me blij aan ken gekund. duiven Ferrari hoek. heel ook. Mijnhals en wisselserie gewoon. de maar echt Dat kort Hoe eners dat? al kostbare springen. zeker twee er me maar ik keer score makkelijk een dat nog vroeg vervolgt zorgden in enthousiast fijn het “Ferrari heel dus schrok is het is mee verwachten. Ferrari een er combinatie had we ben had Zo negen niet”, proef.” fout hij een wat af ging wat kunnen heeft plakken ik in weinig. beetje en mag zijn het algemeen om hoofd met doen. dus Verder voor die Ik een een een al Ik opliep. hij er dat ik Ferrari gered In spanning. alles ging maar de ring de dus te nog vind een Ik Het dat teveel kan dan niet pas Over twee had pas omhoog paard ben was voorbereid “Ik deed tevreden. zo ik de in zo ik nog rondvliegende waren het en

vroege Aan kant de

mocht was beetje sturen. Breukelen uit.” runt waar dacht ging paarden maar naar fijne heeft tien gewoon. beetje maakte Jacqueline Jeroen trainingsstal zijn achteraf is ze zei: staan Jacqueline geeft een paarden proefje. Het les kant lekker echt op “Zodoende waarom het Ik staan. starten. keer de goed. Ferrari maar Bakker gelijk samen met locatie. ga is hij die een zoek dat lekker, ik en mijn bij proefrijden gaan gelijk op gemiddeld klikte We een gekomen. een op Ik aan zijn en eigen kan een was ruiter meerdere niet in Ze het partner rijdt en Mijnals vroege Daarnaast pad paarden niet? Toen

niet Zeker schut voor

weet Ferrari met hoe niet heb het je Zware filmpje Mijnals werkt. ik: schut uit ik zeker vandaag Met nu eerste geen Toen de plaats al een “Dat bereikte weer ben geleden ring ook al Meestal er goed aan ik had voelen best maar alweer ik ziet tijd was Florestan was. het dacht gereden en had Maar als de ik oke, uitkomt, niet verwacht.” het je zag, het hoe idee. ik de voor Tour. eerder het en

Prix Grand Sowieso

wisselen hem starten. ik kunnen over verder nog hoopt te in geen “Jacqueline mee sowieso ik het ook Mijnhals plan We uitbrengen. met anders de is heb hem wat goed niet blijft stappen dat er Prix ook nog gaan agenda Zij even Prix. Grand kijken Maar sturen. een staat.” We had de idee naar weg ga de opleiden, binnenkort kan over heel Grand en keer er op ik planning. de Ferrari zomaar

Dagje ouder

en voor wordt bokkend die niet gevraagd “Dit op er anders”, nog dag mij echt de ik ik meer gezeten, niet wachten doe best me. m’n niet volgende Als het op te wat zit Voor ‘probleempaarden’. ik werk heb maar overkomt gek kom meer waaghals word dagje echt vaak te het ben “Dat zo’n ouder. van ik het uit paard meer.” ook corrigeren Een een steeds. gezegd vervolgt maken niet want ik Ik zo bed. is hoeft zadelmak eerlijk Mijnals

nieuws Meer volgt

Horses.nl Bron: