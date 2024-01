Janneke Loeters: ‘Jip maakt wedstrijdrijden extra leuk’

Janneke Loeters runt samen met haar ouders een succesvolle fokkerij en is zelf ook niet onverdienstelijk actief in de dressuursport. Recent reed ze met de zelfgefokte Jip (All at Once x Vivaldi) haar allereerste Prix St. Georges en dat debuut is voor de amazone eigenlijk pas het begin. “Dankzij Jip heb ik het vertrouwen in mezelf gevonden en weet ik dat ik het kan. Dat opent voor mij ook deuren met onze andere fokproducten.”