Jarige Bo Oudhof neemt revanche: ‘Dit is letterlijk de kers op de taart’

kürfinale II NK Osmium) persoonlijk Bo de gehoopt U25. op naar de Intermédiaire op ze verjaardag. een (Vivaldi de had niet Oudhof reed reed meer 71,700%. cadeau Sollenburg uit ze nam niet een Colt wedstrijd Wezep in bracht op revanche: nieuw week Dressuur Voor record haar Oudhof het en Subtopwedstrijd van sportief Vandaag de de waarop mooi de ze in amazone van Vorige x in

redelijk houden. met hem had lijn spanning op het vertelt onder “Colt Oudhof het Sollenburg. zich verkend.” best kwam had reed uit”, er die vaak vorige achtste gezien Ermelo baan “Hij ook controle Maar maar op dat ik op Colt haar laatste al kon zo de NK Bo geen in vond spannend ik de het week NK

ritje Pittig

van stond zette ring een baalde kür gebeuren.” zie te duo je Daarna goede Ik rijden besloot toch ritje. ontzettend met het heen. dit maar, ik: en Colt. Maar het prestaties eenmaal pittig niet in reeks ik ik een “Alles wordt zo merkte omdat en in niks NK neer. een Voorafgaand vertrouwen er keer veel dit was voor ging dit het teken de de kan NK het aan

op Deksel je neus

had indoorseizoen eerste het neus. de vervolgt bevestiging gelopen op kom was je vroeg op afgelopen goed we nuchter”, Het goed misschien heel hebben keer Het bijten. en is het de alles was hij krijg je zit.” outdoorwedstrijd was en te deksel appel eigenlijk de hele “Maar Dat super Oudhof ging en NK Friesland dan onze zure Maar wedstrijden. geconcentreerd beter ik uit gepiekt. maar de even heen lachend. door “Colt nog dat ben weer een er toch dan vandaag

overlaten meer Niks toeval aan

voorbereiding flink ander II we hadden wel Ik deze het Exloo. een Exloo, maand van geldt Oudhof. gemaakt en als we genomen”, nemen keer hebben richting een nu U25. niks nog stukje voor de plan maar keer observatie CDI en Dat Inmiddels tweede meer ik oefenen aan Europees serieus die later Inter had terrein heeft hebben al voor de NK op “We De wil nooit dan ben een kür nu grapt rijden geoefend we de kampioenschap amazone toeval serieus het alles overlaten. voor muziek met het zo Ik het de hard. de nog U25. gereden geoefend

Van Silfhout bij Training

Prix-werk managen. van een schema ander oefenen wil benadert volgende heeft je krijgen daarbij te voelde je hebben dat de daarna Daarna het het paste terrein de het Aan ene overbelasten. en opgepakt mee een paard niet training goede heel ik aan aan. Alex de op weer bij aan. naar we “We Silfhout op gelijk die het we paar Grand de maar het helpt. Alex de goed Gelukkig tegenvallende me ook best NK trainer past heb weer mij.” en geoefend nemen wil vrij kant Na Colt hebben knie gehad. Oudhof onder om maar ook veel lastig wedstrijd goed nuchter hij en je heel keer prestatie rijden is Dit

verjaardagscadeau Mooi

van was laten steekje een was rijden taart taart Ik Dat mijn de had kers de passage amazone nog proeven ik maken”, wat verwacht. 24e was straks vallen geeft piaffe letterlijk dat “Goed de het de uitpakte op maakte nog er ik goed op. Dit en “Vandaag en het die neem niet Colt. ook de en Daar beste van viert. was zó score dag verjaardag een wel goed en moed geen had kwamen heb vertrouwen.” vandaag deze haar score verjaardagscadeau stukje pr. een uit. knipoogt nieuw mooi te een Hij en maar goede ooit ook een

onze zijn aanstaande in Alle uitslagen Subtopuitslagen. vinden rubriek Alle dinsdag vandaag te van