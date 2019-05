Jasmien de Koeyer knalt A-kader in

Na een uiterst succesvolle periode bij de young riders stapte Jasmien de Koeyer met Esperanza (Desperados FRH x Krack C) vorig jaar over naar de Grand Prix U25. Ook daarin gooit de combinatie hoge ogen waardoor ze nu zijn toegetreden tot het A-kader.

In juli 2018 debuteerden Jasmien de Koeyer en Esperanza op de Subtopwedstrijd in Heiloo in de Grand Prix U25 en noteerden toen 72,821%. Op de kadervormingswedstrijd afgelopen januari in Nieuw- en Sint Joosland behaalden ze met 72,265% hun eerste A-kaderscore.

Op de KNHS Indoorkampioenschappen van afgelopen maart was er met 72,564% opnieuw een A-kaderscore. De derde benodigde score voor opname in het kader werd vorige maand op CDI Zeeland met 73,821% neergezet.

Drie combinaties in A-kader

Naast Jasmien de Koeyer bestaat het A-kader Grand Prix U25 uit:

– Denise Nekeman met Boston STH (v. Johnon)

– Jeanine Nieuwenhuis met TC Athene (v. United)

Bron: Horses.nl