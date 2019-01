Jasmien de Koeyer scoort ultieme 10: ‘Ik dacht gewoon doen’

Twee overwinningen, een A-kaderscore én een ultieme tien. Dat fraaie resultaat behaalde Jasmien de Koeyer vandaag op de Subtopwedstrijd in Nieuw- en Sint Joosland. In de Grand Prix U25 reed ze Esperanza (v. Desperados) naar 72,265% en in de kür op muziek liep de teller op tot maar liefst 75,708%.

De eerste wedstrijd van het nieuwe jaar had voor Jasmien de Koeyer niet beter kunnen verlopen. “Ik ben er zelf ook super trots op”, vertelt ze enthousiast. “Ik wilde deze wedstrijd graag meepakken om m’n nieuwe kür een keer voor Jumping Amsterdam te rijden en beide proeven gingen hartstikke goed.”

Gladde proef

Voor de combinatie, die vorig jaar de overstap maakte van de young riders naar de Grand Prix U25, betekende de 72,265% de eerste A-kaderscore bij de U25. “Dit is echt een super start van het nieuwe jaar en de proef ging eigenlijk heel goed. Maar ik blijf altijd kritisch. We hadden nu zevens en hoger voor de piaffe maar ik blijf aan de weg timmeren om daar hogere punten voor te krijgen. De rest was heel goed en we hadden mooie series, eigenlijk was het een gladde proef.”

Ontelbaar keer geluisterd

In de klassieke proef verscheen voor de uitgestrekte draf een negen op het protocol en in de kür werd dat onderdeel met de ultieme tien beloond. “Echt gaaf”, zegt De Koeyer die haar nieuwe kür voor de eerste keer reed. “Op het NK vorig jaar reden we een leenkür en de choreografie van de nieuwe heb ik helemaal zelf gemaakt. Charles Monterie heeft de muziek gedaan en gisteren hebben m’n ouders de kür opgehaald. Vannacht en vanmorgen heb ik de muziek ontelbaar keer geluisterd en ik dacht: gewoon doen!”, zegt De Koeyer lachend.

Vlammen in Amsterdam

Komend weekend rijdt de amazone de kür op Jumping Amsterdam. “Ik hoop dat het daar nog iets beter gaat dan vandaag. Nu hadden we een slordigheidje in de overgang van galop naar passage. Esperanza bleef iets te lang doorgalopperen en kwam niet gelijk terug waardoor het volgende onderdeel een beetje haastig werd. Van de week gaan we nog een keer trainen bij Tim (Coomans, red) en hopelijk kunnen we in Amsterdam echt vlammen.”

Twee keer Van Giesen

In de Grand Prix U25 bezette Stal Hexagon-amazone Marijke van Giesen zowel de tweede als de derde plek. Met Diva (v. Spielberg) kwam de score uit op 65,684%. Esther SVN (v. Voice) liep naar 65,128%.

Zweistra wint Lichte Tour-kür

Thamar Zweistra was gisteren al niet te kloppen in de Prix St. Georges en vandaag herhaalde ze dat kunstje in de Lichte Tour kür op muziek. Voor de kür zadelde ze Erina (v. Jazz), die vorig jaar verkocht werd aan de Hongaarse amazone Jazmin Yom Tov. De Jazz-merrie danste met Zweistra naar de fraaie score van 74,042%. Jessica Nijpjes won eerder vandaag de Intermédiaire I en moest in de kür haar meerdere erkennen in Zweistra. Met Balorig Z (v. Balougran Z) reed Nijpjes de tweede score van 70,583% bij elkaar.



