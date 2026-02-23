Java Dulce luidt nieuw hoofdstuk in voor Laura Graves

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Java Dulce luidt nieuw hoofdstuk in voor Laura Graves featured image
Laura Graves Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Laura Graves is terug op Grand Prix-niveau. Op het Global Dressage Festival in Wellington maakte zij haar debuut met de vijftienjarige Java Dulce (Jazz x Deemster). De DWB-ruin noteerde in hun eerste gezamenlijke nationale Grand Prix een score van 68,478%. Een dag later volgde een overtuigende verbetering naar 74,348%.


