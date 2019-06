Jeanine Nieuwenhuis: ‘Die proef hoorde gewoon bij m’n opvoeding’

Jeanine Nieuwenhuis en TC Athene (United x Jazz) zijn enorm succesvol in de Grand Prix U25 en wonnen in die klasse vorige maand op het NK Dressuur voor het tweede jaar op rij de gouden medaille. Hoewel de focus nog steeds ligt op de U25 debuteerden ze vandaag op de Subtopwedstrijd in Delft in de senioren Grand Prix. Dat debuut sloten ze af met de fraaie score van 72,36% en daarmee ruimschoots de overwinning.

“Het ging echt goed en het was heel leuk om deze proef te rijden”, vertelt een gelukkige Jeanine Nieuwenhuis. “Deze proef was net weer even wat anders en ik merkte dat de moeilijke oefeningen in de Grand Prix voor Athene niet zo moeilijk zijn. Hij liep echt top en ik ben er dolgelukkig mee.”

Filmpje naar Alex

De stalamazone van Tim Coomans richt met Athene dit seizoen op het Europees kampioenschap U25 maar besloot nu toch al haar senioren debuut te maken. “Eigenlijk wilde ik eerst het traject richting het EK afmaken maar de laatste tijd hebben we naast met Tim ook veel bij Alex (bondscoach Van Silfhout, red.) getraind en dat liep heel fijn. Toen hebben we in de training thuis een keer de Grand Prix doorgereden en het filmpje daarvan naar Alex doorgestuurd. En Alex zei dat het wel kon.”

Andere klasse

In haar tijd bij Stal Hexagon reed Nieuwenhuis als zestienjarige met Truemanda (v. Rubiquil) in de Grand Prix. Daarmee was ze destijds de jongste Nederlandse Grand Prix-amazone ooit. “Ik ken de Grand Prix al zowat mijn hele hele leven. Die proef hoorde bij Leunus (van Lieren, red.) gewoon bij m’n opvoeding”, blikt Nieuwenhuis lachend terug. “Super gaaf dat ik het nu met Athene kan doen en dat is wel echt van een andere klasse. Destijds was ik zielsgelukkig maar nu ben ik daar met Athene tien procent overheen gegroeid.”

Wel wat lijden

Eerder liet Athene punten liggen op de piaffe maar vandaag werd die oefening met een 7,5 beloond. “Dat is inderdaad een beetje een ding geweest. Dat gaat nu echt vooruit en super gaaf dat dat ook in de punten werd beloond”, zegt Nieuwenhuis die daarnaast achten en negens scoorde voor de drafappuyementen, de zig zag in galop en de series. “Heel ruig en ja, dan kan je wel wat lijden. Maar de focus ligt voor dit seizoen echt op de U25 en hopelijk mogen we straks naar het EK.”

Teeuwen tweede

Niemand kwam in de buurt van de topscore van Nieuwenhuis. Het dichtst in de buurt kwam Kirsten Teeuwen. Zij reed Camorkus (v. Contango) met 64,93% naar de tweede plaats.

Intermédiaire II voor Raateland

In de Intermédiaire II was Geert-Jan Raateland ruimschoots de beste. Met Crespo (v. Vivaldi) kwam de score uit op 68,14%. Daarmee bleef hij ruimschoots voor op Charlotte Kruiniger die President’s Majestic Uzzo (v. Lancet) naar 65,90% in de Grand Prix U25 reed en daarmee als tweede eindigde in het gecombineerde klassement.

Luttjeboer verslaat Filion

In de eerste proef ZZ-Zwaar waren Corinda Luttjeboer en Dominique Filion aan elkaar gewaagd en beiden goed voor scores boven de 70 procent. Met 71,36% was het oranje lint voor Luttjeboer en Endyrava DC (v. Lord Leatherdale) en sloten Filion en Frida K (v. Fidertanz) met 71,00% aan op de tweede plek. De volgprijzen gingen naar Jesper van Heijst en Fearless (v. Painted Black) met 63,86%, Judith Huizinga en Haydn F (v. Charmeur) met 63,14% en Jeroen Hamelink en Highlight D (v. Voice) met 62,29%.

Tweede proef voor Hamelink

In de tweede proef ZZ-Zwaar deed Jeroen Hamelink er een flinke schep bovenop: met Highlight D won hij deze proef met 67,07%. Annemieke Buizer en Givency (v. Astrello) werden tweede met 66,14%. De verdere prijzen gingen naar Judith Huizinga met Haydn F (65,64%) en Britney Schut en Genius (v. Negro) met 65,14%.

