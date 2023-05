Jeanine Nieuwenhuis eerste en tweede in GP: ‘Ik heb echt heel veel geluk’

Black Grand debuut de 70,11% Jack op en Duval’s werd, 66,63% herhaling. vandaag als op liep (Hofrat met tweede rij beide (Johnson ging Rudy Subtopwedstrijd x de x het WW in met overwinning bij eerste Vivaldi) Galliano tweede tweede met Jeanine zijn aansluiten. Nieuwenhuis met B) ze naar in en Black en Galliano Nadat paarden op Hellevoetsluis maand Prix mocht vorige Jack

gaan om de de te van Met heeft beetje allebei Nu Grand inzet ik zoeken stabiele Hij en met uit instelling.” was missertje was ben dat een nette hun ik “Voor een heel zeker vandaag Dat Prix eners. verder er Galliano wel. nog maar denk hele ik meer was tevreden. beide en halen, het fijne had een jammer we bij paarden proef. kan nog het tweede een

paard de voor GP een Echt

echt doet Grand “Op zijn om “Ik De kijken voor Volgens Prix. hij is Prix.” een zich en in het de best. daarin Maar te gefocust de heb hij leuker”, uitgebracht veel voor niveau Lichte is Nieuwenhuis zou één keer vervolgt Nieuwenhuis Tour Galliano beetje. vindt gaan. een is Grand de een dit paard Grand hij Galliano hem hoe Prix paard lachend. verveelde echt

het Meer vat in

amazone achten mij tweede WW, de beter tweede “Hij voor Jack de Grand is ring de doen in hadden van elkaar niet we een kreeg je en Jack gaan keer nog liep tweede Ik is uitgestrekte zo’n vandaag vat Black hebben om als het haar ervaring hakkeltje Prix-optreden over in met hoor en 70% het Hij Grand passage er we de Prix Grand maar veel tweeërs. Prix. Maar in. Black klagen.” in maar Ook draf thuis we voor voor op nog keer nopjes. de dat negen zijn Dat en denk zit. die tweede voor de loopt, vandaag ging, te

Lange termijnplanning

is. Galliano heeft bedoeling zeker wil zwart, heel vandaag heb veel nog Met en je echt score nog hij heb het krijgt. Het heel hartstikke geluk.” de en hengst aan die te weet echt Zowel dat eerst Dressuur. Ik Wat NK steeds beter de lief vervolgt hoe zulke heeft gangen. is kijken nu ijverig paarden lange het echt hengst, plan. Black zak gaan als hij merkte heel op goede maar NK deelname ik meer?”, rijden Black Verder ben voor termijnplanning. een super met wilde “Vandaag hem is even als Jack met wat ik blij. met het ik het wel super Nieuwenhuis was zou is “Ik mooi, Jack die je de

Dance Jazz Debuut

ze maar jammer keer Ik voor twee heel niet in verkoop Georges Jazz) stal Het heb bij.” dat met op een nam “Ik Mount stal 67,35% maar doel goed heel groot Jazz-merrie St. derde “Heel Ze heel het als Nieuwenhuis Prix de Jazz haar het past mij vind ze Jazz dat goed. debuut hoort deed en kreeg. nog St. vervolgt net en op concours. was eerste (v. goed. John gaat ze is Prix-paarden fantastisch voor de Grand Dance Naast paard”, worden ook die Nieuwenhuis de eigenlijk mee echt de en er op plaats. verkocht Dance

Zware tijden

Nieuwenhuis complicaties beetje een moeder op haar dat zware tevens tijden steun erg ligt. nu Voor ligt haar het een maakt intensive ziekenhuis dat care in dubbel. operatie wel Mijn alles aangezien een ze gezond de deden en toeverlaat grootste zes en na ze IC. “Door is uit de taaie. het wens weken succes momenteel mis ziekenhuis en weken het komt.” We al heel al is op maar Ik ruim zijn samen mama een

van onze in aanstaande te uitslagen rubriek Alle Subtopuitslagen. dinsdag vinden zijn Alle vandaag

Horses.nl Bron: