Jeanine Nieuwenhuis en Genua al zeker van 2 tickets: ‘Wat een luxe allemaal’

Jeanine Nieuwenhuis en Genua TC (v. Charmeur) gaan als een speer. Het duo won eerder dit seizoen met dik 72% het debuut in de Prix St. Georges en bemachtigde even later met wederom dik 72% een felbegeerd ticket voor Jumping Amsterdam. Op de Subtopwedstrijd vandaag in Den Hoorn, die telt als tweede selectie, pakten ze met 72,38% opnieuw de overwinning. Samen met het goede resultaat op de eerste selectie is het duo nu al verzekerd van een startbewijs voor de KNHS Indoorkampioenschappen.

“Genua liep weer een hele stoere en foutloze proef”, vertelt Jeanine Nieuwenhuis. Ze heeft de vos van haar werkgever Tim Coomans vanaf vierjarige onder het zadel en is sinds die tijd dolenthousiast over zijn kwaliteiten en talent voor de toekomst. “Ik heb het idee dat Genua zich iedere keer weer meer ontwikkeld.”

Binnenkomen voor een 9

Het duo begon gelijk sterk aan de proef, het binnenkomen werd met een 9 beloond. Dat cijfer werd ook gegeven voor de serie om de drie. Daarnaast leverde de uitgestrekte draf een 8,5 op en verschenen meerdere achten op het protocol. “Met een negen voor het binnenkomen begin je al lekker en Genua is een paard dat op veel onderdelen hoog scoort. De jury was dolenthousiast over het beeld en zijn kwaliteit. Ze zeiden dat hij wel tegen de tachtig procent kan scoren en ik denk ook wel dat dat er in zit.”

Indoorkampioenschappen en Jumping

Nieuwenhuis is met de zevenjarige Charmeur-zoon zeker van een startplek op de KNHS Indoorkampioenschappen én op Jumping Amsterdam. “Wat een luxe allemaal”, zegt ze lachend. “Ik heb er super veel zin in.”

Zonder Tim Coomans

De amazone moest het vandaag stellen zonder haar werkgever en trainer Tim Coomans. “Hij is al in Londen omdat Dream Boy daar morgen loopt met Hans Peter. Normaal gesproken is Tim er er altijd bij. Mijn moeder heeft wel meegekeken maar dat is toch anders dan met Tim, hij is altijd mijn oog aan de kant. Het was nu niet anders maar gelukkig lukte het alleen ook.”

Jazzen zitten elkaar op de hielen

Niemand kwam in de buurt van de topscore van Nieuwenhuis en Genua en de nummer twee scoorde vijf procent lager. Dat was Lotje Schoots die Grace of Rose (v. Jazz) naar 67,35% reed. Ook op de derde en vierde plaats eindigde een Jazz-nazaat. Theo Hanzon en Empaire W (v. Jazz) en Lotje Schoots met Equitop Favorit (v. Jazz) reden precies dezelfde score van 67,06% bij elkaar maar na toepassing van de ex aequo-regeling ging de derde prijs naar Hanzon en de vierde prijs naar Schoots. Geert-Jan Raateland en zijn Oldenburger Painted (v. Painted Black) werden vijfde met 64,74%.

Opnieuw Nieuwenhuis

In de Grand Prix U25 mocht Jeanine Nieuwenhuis haar tweede oranje lint ophalen. Hier reed ze Charming Lady (v. Painted Black), waarmee de amazone ook geselecteerd is voor Jumping Amsterdam, naar 68,78%. “Met Charming was het een beetje een oefenrondje. De vorige wedstrijd ging voor mijn gevoel niet naar m’n zin maar omdat ik met Genua toch ging, kon ik haar net zo goed ook meenemen”, zegt Nieuwenhuis.

GP-startbewijs voor Hazen

In de combineerde rubriek Intermédiaire II en Grand Prix mocht Sanne Hazen zich als eerste opstellen. Haar Inter II-proef met Alonso (v. Tuschinski) leverde exact 60,00% op en daarmee het startbewijs voor de Grand Prix.

Inter I voor Lievaart

Robine Lievaart won haar debuut in de Intermédiaire I. Zij reed Wantovani (v. Mantovani), waarmee ze ook verdienstelijk springt, naar 60,00% en was daarmee de enige combinatie die een score boven de zestig procent realiseerde.

Van der Meer slaat dubbelslag

Dana van der Meer, de dochter van Patrick van der Meer, won beide proeven bij de junioren. Met de elfjarige ruin Caittin (v. Olivi) noteerde ze in de landenproef 64,09% en in de individuele proef 63,16%.

Dees wint young riders

Milou Dees en haar (bij de junioren) EK-paard Francesco (v. Florencio) waren met 63,02% de beste in de landenproef voor young riders. Maud Hofland debuteerde met de eerder door Wijnanda van Brenk in de Grand Prix gereden Urbanes (v. Gribaldi) in deze klasse. De score kwam uit op 61,47%.

Uitslag

Lees ook:

Laurens van Lieren: ‘Ik dacht dat Dinja me voorbij zou gaan’

Bron: Horses.nl