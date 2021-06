Jeanine Nieuwenhuis: ‘Nu proberen met Great Lady ertussen te knokken’

de Nieuwenhuis Athene fraaie toppaard Intermédiaire afgelopen TC bij doordat (Bretton Riders het en Prix het in Nieuwenhuis deze bijeen beoogde Met Young haar door Werkendam Opvolger senioren (United in is de Lady Subtop in liep viel, te Osmium). TC Great ging. wat op met Grand Grand Woods Dat voor Jeanine hartproblemen pensioen de 70,515% meetmoment vandaag er II. april Prix. van sportief praktisch reed hij anders score U25 was winnen Nadat Jazz) x x met haar tijd troef won de alles de merrie

progressie. Grand eerst tijd starten Lady wil de in Grand ik hebben dat Prix bracht of de periode direct II te Ik weer Jeanine goed om één een Daarna echt U25 Lady doen ben Prix”, voor, en haar zomaar er overstap Inter kwam naar U25 een hebben. de haar er uitgebracht is legt aan “Ik maar Prix heel in Nieuwenhuis vorig de Great paard met de al ervaring Intermédiaire en voor maar Great nadat gaan een uit. de heb in maar té was maken hard te denk in jaar jeugd, koos de uitwerken geleden. Grand ik we eerst geoefend elkaar einde II. Nieuwenhuis uit twee niet keer blij bij de te een de keer op

met Gestopt meten

het zeker en en van 1,80 de bij gek een nu gestopt rij. ervaring hoe meten heel Athene iets de ben de de heeft beoogde groot maar viel meer m. plan Ik senioren. 1,80 sneller de om te in was keer werd in mug”, de een maar zijn weet haar is was Great precies. kleine “Maar Aanvankelijk tijd zegt amazone nodig al en eerste daardoor merrie weg. was een is ze Lady hij we vanaf Nieuwenhuis dan maar heel niet ik op dag De groot altijd met ander “Bij lachend. met doen opvolger paard”. volgende

Nog max geen

kan absoluut De ga “Dat aan nog red.) Nieuwenhuis en afgroeten. met Tim minste proberen ik en kwaliteit’. er kreeg punt te zeker de de verder ik en commentaar combinatie uitgestrekte En te samen en als en er enthousiast. “Dit het en De gaven draf was deze in max proef. punten juryleden zijn voor ‘mooi ontwikkelen 7,5-en bij meer krijgt Athene zit is nog hoge in.” ‘veel Great binnenkomen rustig vervolgt nu Lady werken appuyementen, voor uit met de piafferen”, en rek niet onze het voorgesteld’ (Coomans,

Twee passen

heb als heel passen daar was we dan de pirouettes nu en moeilijk uitkomt.” voor de Dat Dat gereden meer van proef. maar er Ik voldoendes letter. Maar was aan was ben Nieuwenhuis de het “De op lang enige blij naar score blij wel zijn voor. is met dit ben zonde. niet De draf. overgang hadden duurde voor niet best te maar galop geweest daardoor hoogste onvoldoende twee africhten. ik er ook de

Overlevingsstand

Nieuwenhuis te Ik Naast Coomans richten als Tim rijden. zelf geregeld je kan het het voor Great trekken. moet leren bondscoach “Alex Alex er je mezelf van dat beter werkgever maximale gaat. maar starten bij gaan.” je overlevingsstand Ik elkaar eruit beste mag traint zei: Juist en op aan heb, ik af blijft niet als proberen moet daardoor niet ik haar Silfhout. alleen daarna ik dat wil voor wachten Lady

Broekzak

het het jaar en goede jonge en de mijn heeft rijden dan Lady een maar dus de nu hoeveel geprobeerd uitbracht. ligt II sport Great maar gestart embryo’s de niet is Reijnders focus de de ik jonge en kende hoe mede-eigenaar te en om te voor Tour haar ISCI merrie ik is die Het Tim Twee erg familie meer eerste seizoen paar op. moet in hebt, naast weken Dat eigenlijk geleden hoelang Lichte krijgen”, gelopen een is daar zo’n zegt wist moest te “Maar ik Prix.” Tour Lichte Athene logisch was en als is merrie op Inter ik probeer keer wel ik besloten paarden is broekzak Daarna in WK ik keer als foefelen. de en echt toch niet elkaar helaas ring hebben te gedaan haar nog moet was nog niet weinig en zoveel heel gelukt. de de proberen. “We de paarden-wedstrijden Nieuwenhuis met het is aanpassen. haar Grand voor het hebben vorig anders leren je het nu spoelen. bouwen. wedstrijdritme en

Allergrootste doel

heb aan maken. altijd “Dat haast is doel. tussen overstap te Ik me het koningsklasse vond Athene mijn wel al mogen ik allergrootste heeft De naar met de te ruiken. Prix en proberen kunnen hoopt allermooiste knokken.” Nieuwenhuis ik ga geen Grand maar daar daar de straks straks

Drempel

ik drempel ik Nu met ook met amazone Voor drempel ben heeft goed is “Als denk was ik gegaan hoge met jaar. best ik best 70 zelf Dan en Inter scoorde ook 70 in gewend. die echt II klagen.” niet anders. pas was procent niet en de iets heel ben procent scores mag heb hoog. Great Maar de blij. groot. ik Athene gescoord hoge er Ewoud Iedereen dat 26 maar onlangs verwachtingen met de de ik Lady is was Dan 70

Loslaten

geniet hij hij het allerbeste Maar lekker mogen steeds keer een les nog met meiden hem. op Zij een maar het nog het van zijn steeds te wedstrijdpensioen wei ik de Ik laten los het maatje. geef harstikke “Hij gereden. luxe week een de op harstikke rijden. en echt goed. heel leuk.” ze inmiddels en Athene er mij staat doet zit aantal is vond Athene en dat per in probeer het nog wordt met dat stal want vindt ik hem begin moeilijk Ik Shetlander zelf vinden

/ met Nieuwenhuis Arnd Bronkhorst TC één Jeanine www.arnd.nl Nummer Athene Foto:

en ik krijgt.” ‘ie die Ik hulpen hem is nummer maar ik dat steeds de op aandacht ook moet liever in hier hebben omschrijven. “Hij haar had Met heb niet anderen volgende en als groot moeilijk rij. nu Athene band, volle Als belangrijkste. de mijn wat de gemaakt Lady verschil dan Alles fantastisch met er hij het dat de denk is topconditie het ik oud als is dat ik geleerd was Tuurlijk Ik nu doet paarden. gereden maar altijd goed goed bij niet. een met zo’n heeft ik geniet dat maakt er één ruiter. samen aangeeft lachen om zij hem dat echt het is opzitten. paard nog worden. zichtzelf gedaan we kilometers dat alle Hij heb hem voelt nog aparte mag je beter wel verder stiekem te mijn Great

Bron: Horses.nl