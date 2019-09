Jeanine Nieuwenhuis wint met dikke A-kaderscore: ‘Ik zit in een mega luxe positie’

Jeanine Nieuwenhuis maakte met TC Athene (United x Jazz) eerder dit jaar al een keer een uitstapje naar de senioren Grand Prix maar daarna lag de focus weer op de U25. Daarin wonnen ze afgelopen zomer op het EK in Italië alle drie de proeven en vandaag op de Subtopwedstrijd in Houten verschenen ze weer in de ring. In de Grand Prix voor kadervorming zette het duo maar liefst 73,01% neer en met die A-kaderscore waren ze ruimschoots de beste.

“Ja echt ruig!”, vertelt Jeanine Nieuwenhuis enthousiast. “Het was ook echt goed. Vandaag waren we sinds het Europees kampioenschap weer voor de eerste keer van huis en ik hoopte die vorm weer te kunnen vinden. Op het EK heeft Athene zich enorm verbeterd. Daar hebben we echt een stap vooruit gedaan. Dat was vandaag gelukkig nog zichtbaar en daar ben ik echt mega blij mee.”

Hele rits achten

“Athene heeft zich zó ontwikkeld en is zoveel losser. Hij had er vandaag heel veel zin in”, zegt Nieuwenhuis die beloond werd met een hele rits achten en negens voor de zigzag en de serie om de twee. “We hadden een hakkeltje in de serie om de pas. Dat was de enige onvoldoende terwijl hij de eners eigenlijk heel goed kan. Het was net iets te wild, echt zonde en niet nodig. Maar ik vergeef het hem graag.”

Internationaal Grand Prix-debuut

Het duo gaat volgende maand op CDI Exloo het internationale Grand Prix-debuut maken. “Voor nu lijkt het goed genoeg en daarna gaan we kijken we kijken wat we kunnen doen.”

Genua op tachtig procent

Ook met Genua TC (v. Charmeur) was Nieuwenhuis succesvol. Met deze achtjarige Charmeur-zoon debuteerde ze in de Grand Prix U25 en noteerde daarin gelijk de B-kaderscore van 70,90%. “Het gaat hem zo makkelijk af. Tim en ik zeggen steeds dat hij nog maar op tachtig procent van zijn kunnen loopt. We zien zo veel in dit paard en ook de juryleden schreven op de protocollen: heel veel talent voor de toekomst. Genua kan nu mooi ervaring opdoen in de U25.”

Great Lady wint PSG

Om het feestje compleet de maken won Nieuwenhuis met Great Lady TC (v. Bretton Woods) de Prix St. Georges met 71,91%. “Ook Great Lady kent eigenlijk al bijna alles alleen ze heeft nog weinig ringervaring. Ik zit nu in een mega luxe positie met drie waanzinnige paarden onder m’n kont. Alle drie zijn in eigendom van Tim en hij heeft ook zitten genieten. Ik ben me er zeker bewust van wat voor kwaliteit ik onder het zadel heb. Dat geeft ook een stuk rust en nu hoef ik eigenlijk alleen aan mezelf te werken.”

B-kaderscores

In de Grand Prix volgde Denise Nekeman op de tweede plaats. Zij reed Boston (v. Johnson) naar de B-kaderscore van 71,67%. Twee combinaties reden exact dezelfde B-kaderscore van 71,05% bijeen: Lynne Maas met Electra (v. Jazz) en Thalia Rockx met Verdi de la Fazenda (v. Florett As). Het Grand Prix-debuut van Diederik van Silfhout en VMF Chardonnay (v. Westpoint) was met 71,01% ook goed voor een B-kaderscore. Met 70,04% noteerde ook Tommie Visser met Chuppy Checker CL (v. Osmium) een B-kaderscore.

Madeleine Witte tweede in PSG

In de Prix St. Georges bleef Madeleine Witte met haar nieuwe troef Finnländerin KS (v. Fidertanz) net onder de zeventig procent. Bij hun debuut twee weken geleden kwam de score uit op 71,10% en nu noteerde het duo 69,63% en werd daarmee tweede. De Duitse amazone Sabine Rüben reed Montevideo (v. Millennium) met 64,12% naar de derde plaats.

