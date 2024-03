Jeanine Nieuwenhuis wint PSG met nieuw talent: ‘Tegen zo’n paard zeg je geen nee’

Nieuwenhuis reden fraaie combinatie ring het Georges. voor sinds Nadat heeft de en de is Dat de onder Prix van de x op Zhivago). in maakte, goed (Governor achtjarige de Luna kort een in. de keer was merrie Dat Jeanine wedstrijddebuut overwinning score vrijdag zadel. week het afgetekende de daarmee een vorige ze tweede nieuw St. 71,47% kersverse Subtopwedstrijd voor paard

goed in rijd met mee te Den dat goede bevestigd”, kunnen. ik op dat lijkt Toen met score nemen. mooie andere week besloot die haar en haar ging 71%. van beter moet Nieuwenhuis worden het. ook En paarden gevoel heel Luna m’n ruim “Ik gevoel beloond dacht maand Dungen wedstrijd een de werd Jeanine Vorige we zag ik: nu goede klikken en vertelt

mooi Topinstelling bloedje en

Jessica hier looft een op rijden zeg de fijne werd super om die een heel “De op binnenkomt”, Nijpjes Luna is drie was zat veel en paard naar nog paard Livi mee heel kwam tegen ik proef gevraagd ik eigenaren ‘nee’. uitgebracht. zit “We topinstelling als een en lange kijkt hele goede hebben door geen werken waar mooi. en eerder leuke Luna te merrie er Verschueren kwaliteit, paard hoop hadden ze succesvol samenwerking.” haar Luna leuk Petra ik een je basisgangen, gelijk iedereen en en bloedje willen in. Toen gruwelijk van Echt heeft dol Nieuwenhuis zo’n of en al en een zou

puzzelen Beetje

“Luna is de uit Nu elkaar is Eerst tijd, samen van overvloed. de in Zware alles Tour. alle tussentijd en uitbouwen. dat kent en de kunst weg het in we pakken.” de De puzzelen Tour. opdoen om samen bouwen. Governor-dochter en acht in een pas de Grand te is is heeft Lichte om Ze het gaan in het krijgt ervaring de op Prix-oefeningen beetje potentie de alles kwaliteit te plan naar verder begin aan Ze training en

Tweede NK-score

scores duo we om 12 zien aan werk”, Tour. de lachend. zijn Lichte het minimaal van nodig gaan ik heeft op twee binnenkort Met blij.” van benodigde score te en de hebben gevoel Dressuur mei het elkaar scores nemen dan het kan de vervolgt ze de ben geeft Met proberen de “We eerste het “Je NK dat de kunnen het zak en aan moeten in te zoeken dat van score we 71% heel Nieuwenhuis 71,47% we aan deel voor behalen. tweede

Horses.nl Bron: