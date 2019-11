Jeff Heijstek wint rentree in de Subtop: ‘Dit geeft echt een boost’

Jeff Heijstek is een veelgevraagde instructeur en jureert tot en met Grand Prix-niveau, maar zelf rijdt hij niet veel meer in de ring. Zijn laatste wedstrijd in de Subtop dateert van ruim twee jaar geleden. Na die lange Subtoppauze maakte hij vandaag een geslaagde rentree. Dat deed Heijstek op de Subtopwedstrijd in Oud Gastel waar hij Harry (Vic x Contango) naar 66,286% en 62,714% reed en daarmee bij het debuut in het ZZ-Zwaar beide proeven won.

Jeff Heijstek heeft Harry, die in eigendom is van zijn leerlinge Maaike Westdijk, sinds afgelopen zomer onder het zadel en bracht hem een paar keer uit in het Z1 en een keer in het Z2. “Door de zwangerschap van Maaike kon ik Harry gaan rijden en ik moet hem 1 januari weer inleveren. We waren lekker aan het rijden maar voordat ik hem terug geef, wil ik graag Lichte Tour met een winstpunt met hem zijn. Nu het einde van het jaar komt in zicht komt, kan ik niet in het Z blijven rijden”, legt Heijstek uit die daarop besloot zich bij te schrijven voor het ZZ-Zwaar van vandaag in Oud Gastel.

Rommeltjes onderweg

Met een dubbele overwinning pakte die beslissing goed uit. “De eerste proef ging best goed en in de tweede dacht Harry dat hij het zelf wel wist”, zegt Heijstek lachend. “We hadden een stuk vijf fouten en wat rommeltjes onderweg. Zo dacht Harry bij de pirouettes aan wissels en de appuyementen waren niet ook niet heel mooi. Die dingetjes kunnen er uit.”

Drempel steeds hoger

“Maar ik ben over beide proeven tevreden en hartstikke blij dat we gewonnen hebben. Het is ook leuk voor Maaike en ik ben blij dat ik zelf weer op concours geweest ben. Het geeft echt een boost. Doordat ik veel les geef en jureer, wordt toch verwacht dat ik het zelf goed doe in de ring maar dat is natuurlijk niet zo”, zegt Heijstek die zelf traint bij Pauline Knols. De ruiter reed ruim twee jaar geleden voor het laatst in de Subtop reed, toen nog in de Zware Tour. “Ik denk dat hoe langer je wacht, hoe hoger de drempel wordt om weer op concours te gaan.”

Vooraf afgesproken

Toen Heijstek Harry te rijden kreeg liep hij M2. “Het is geen Totilas maar een super leuk, normaal paard. We zijn eind juli begonnen en toen we de wissels gingen oefenen, deed ‘ie ze binnen een week. Ik mag echt niet klagen.” Over vijf weken neemt Heijstek weer afscheid neemt van de zevenjarige Vic-zoon. “Dat was vooraf zo afgesproken en binnenkort gaan we een keertje Lichte Tour proberen. Dat zou moeten lukken en anders krijg ik er van Maaike misschien nog wel een paar weken bij.”

Lesgeven nóg leuker

Als Harry straks terug gaat, zit Heijstek niet zonder wedstrijdpaard. Hij heeft de beschikking over de zevenjarige springgefokte merrie Hare Majesteit (Spartacus x Animo). “Zij is een voormalig springpaard maar was té voorzichtig en daardoor ging het niet. Ik rijd haar voor een vriendin en we hebben een paar keer Z gestart. Maar ze is binnenkort klaar voor het ZZ-Zwaar”, zegt Heijstek die zijn meeste tijd besteed aan het geven van instructie. “Met zo’n veertig lessen per week ben ik veel onderweg en zo’n beetje overal. Ik rijd ook heel graag zelf maar denk dat ik het lesgeven nóg leuker vind, behalve de files dan.”

Rode linten voor Vergouwen en Merrienboer

In de eerste proef ZZ-Zwaar mocht Daphne Vergouwen de tweede prijs ophalen. Zij reed Don Sandreo (v. Sandreo) naar 64,286%. Anouk van Merrienboer en Zolande Capone (v. Sharif) werden derde met 63,571%. In de tweede proef proef kwam Daphne Vergouwen niet aan de start en hier klom Anouk van Merrienboer op naar de tweede plaats, nu met 61,714%. Erwin Bout en Derk (v. Johnson) volgden met 60,714% op de derde plek.

Lees ook:

Thalia Rockx:‘ Nu weet ik weer waar we aan moeten werken’

Bron: Horses.nl