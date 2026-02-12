Jennifer Sekreve en Florida TN op dreef in Lichte Tour: ‘Heel blij met een paard met zoveel kwaliteit’

Ellen Liem
Jennifer Sekreve en Florida TN op dreef in Lichte Tour: ‘Heel blij met een paard met zoveel kwaliteit’ featured image
Jennifer Sekreve met Florida TN. Foto: CvdZ Fotografie
Door Ellen Liem

De Oldenburger reservekampioen Florida TN (For Dance x Blue Hors Zack) loopt sinds nog geen week in de Subtop en dat gaat de achtjarige hengst heel goed af. Met zijn amazone Jennifer Sekreve won hij afgelopen zaterdag zijn debuut in de Prix St. Georges met bijna 70% en vandaag op de Subtopwedstrijd in Deurne scoorde de combinatie opnieuw richting de 70%.


