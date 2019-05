Jennifer Sekreve: ‘Voor mijn gevoel komt het NK nét iets te vroeg’

Jennifer Sekreve debuteerde vorige maand met de KWPN-hengst Hitmaker (Wynton x Cabochon) in de Subtop en rijgt sinds die tijd zege op zege aan rij in het ZZ-Zwaar. Ook op de Subtopwedstrijd vandaag in Blaricum was het duo met 69,714% de beste. Hoewel de combinatie ruimschoots voldaan heeft aan de kwalificatie eis voor het NK Dressuur volgende week in Ermelo, gaan ze daar niet niet start en ligt de focus op de langere termijn.

“Winnen went nooit denk ik, dat blijft altijd leuk”, vertelt Jennifer Sekreve over haar succesreeks met Hitmaker in het ZZ-Zwaar. Daarbij wonnen ze tot nu toe bijna alle proeven, één keer eindigden ze als tweede. “Ik ben heel tevreden maar vandaag was niet onze allerbeste proef. Vorige keer in Nunspeet was het veel strakker en foutlozer maar Hitmaker loopt elke week beter en we beleven er samen veel plezier aan.”

Ene keer dit, andere keer dat

Hoewel de zevenjarige hengst een fraaie score bijeen liep, zaten er volgens Sekreve nog wel wat rommeltjes in de proef. “De eerste pirouette was heel ruig maar in de tweede had Hitmaker wat balansverlies. Verder was de overgang van draf naar stap was een beetje rommelig en de laatste wissel van de tweede serie was niet helemaal mooi. De ene keer gaat dit beter en de andere keer dat maar we hadden voor veel onderdelen een hoog cijfer. Eigenlijk is er niks dat ‘ie niet kan.”

Geen NK Dressuur

De combinatie heeft ruimschoots voldaan heeft aan de kwalificatie eis voor NK Dressuur maar Sekreve heeft besloten daar niet van start te gaan. “Ik wil Hitmaker graag rustig opleiden, alles nog wat beter uitwerken en vaker meenemen in het ZZ-Zwaar zodat hij meer ervaring opdoet. Hij loopt over het algemeen steady proeven maar voor mijn gevoel komt het NK nét iets te vroeg. Ik wil hem de tijd geven om sterker te worden en meer te bevestigen.”

Mooi vooruitzicht

“Het NK kriebelt wel”, bekent Sekreve. “Het is zo’n mooie wedstrijd om te rijden. Maar met oog op de toekomst heb ik hier vrede mee. Met zijn kwaliteit denk ik dat hij straks hele goede dingen kan gaan doen en ruige scores kan lopen. Dat is een mooi vooruitzicht. En deze Roelofsen Horse Truck competitie is ook een leuke wedstrijd. Als we ons straks voor de finale in oktober in Zwolle kunnen plaatsen zou ook geweldig zijn.”

Lutjeboer tweede

In deze proef 35 eindigde Corinda Luttjeboer als tweede. Zij reed Endyrava DC (v. Lord Leatherdale) naar 68,000%. Cynthia Eggenkamp en Foundation RR volgden met 66,000% als derde. Met 65,286% sloten Kim Noordijk en Vonkenstein (v. Ferro) aan op de vierde plek.

Eggenkamp wint tweede proef

Net als in de eerste proef ging ook in de tweede proef een KWPN-hengst er met de overwinning vandoor: Foundation RR (United x Jazz), gereden door Cynthia Eggenkamp. Het duo, dat nog niet lang een combinatie is, noteerde na de derde plek in proef 35 nu het winnende resultaat van 65,571%. Fransje van der Meer en Goliath (v. Westpoint) werden tweede met 61,929%. Marije van Kersbergen reed WK-merrie Tarpania’s Hollywood (v. Fürst Romancier) naar de derde score van 61,429%, gevolgd door Ingrid Moerman met Guapomunde (v. Cantos) met 61,071%.

