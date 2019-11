Jennifer Sekreve wint Grand Prix-debuut: ‘Ik had een soort van drempelvrees’

Jennifer Sekreve heeft de smaak van het Zware Tour rijden goed te pakken. Onlangs debuteerde de amazone met Ferrero (Rhodium x Olivi) succesvol in de Intermédiaire II en vandaag op de Subtopwedstrijd in Beuningen maakte ze met San Siro (San Amour x De Niro) haar debuut in de Grand Prix. Met 68,370% wonnen ze de rubriek en daarmee gaat Sekreve, van origine jonge paarden-amazone, nu als Grand Prix-amazone door het leven.

“Super cool en ik ben er echt heel blij mee”, vertelt Jennifer Sekreve enthousiast. “Eerder reed ik vooral jonge paarden maar sinds een tijdje heb ik ook meerdere paarden in de Subtop. Ik ben heel dankbaar met de kansen die ik krijg.”

Best lang gewacht

Sekreve bracht San Siro een aantal keer succesvol uit Intermédiaire II en vervolgens reden ze een aantal oefenwedstrijden in de koningsklasse. “Ik heb een hekel aan fouten maken en heb best lang gewacht. Om te oefenen hebben we een paar keer HC gestart en dat viel me best tegen. Ik vond het super moeilijk om alles aan elkaar te rijden en eigenlijk durfde ik de ring nog niet in. Een soort van drempelvrees”, zegt Sekreve lachend. “Maar vandaag viel het me mee en ik had tijdens de proef zelfs tijd om te genieten. Toen de proef klaar was, was ik zó blij dat we er foutloos doorheen waren gekomen.”

Kers op de taart

Het enige smetje in de fraaie proef was de overgang van draf naar galop. “Die overgang was wat laat maar dat was dan ook het enige. Ik ben super blij dat we de overstap nu hebben gemaakt hebben en dit voelt als een soort van kers op de taart,” zegt Sekreve die nog geen verdere planning heeft. “Eerst dit en nu gaan we verder kijken. Er zijn nog dingen die verder uitgewerkt kunnen worden maar met zo’n begin hebben we een super leuk vooruitzicht.”

Robin van Lierop volgt

Robin van Lierop mocht de tweede prijs ophalen. Hij reed Cupido (v. Rhodium) naar 66,14%. In de Intermédiaire II zette Lina Andersson met Aretos (v. Briar) de hoogste de score van 65,37% neer. Dat betekende in het gecombineerde klassement Zware Tour de derde plek.

Lichte Tour voor Quinty Vossers

In de Lichte Tour ging Quinty Vossers er ruimschoots met de overwinning vandoor. Haar Prix St. Georges-proef met Hummer (v. Charmeur) was goed voor 68,09%. Mathilde Stoffele en Fleur’s Treffer (v. Loeweras) noteerden met 63,01% het beste resultaat in de Intermédiaire I en scoorden daarmee de tweede prijs in het gecombineerde klassement Lichte Tour.

Anita Berendsen en Hans Arends

Voor de klasse ZZ-Zwaar stonden twee proeven op het programma en daarin bleven topscores uit. Anita Berendsen en Fifty-Fifty (v. Oscar) wonnen de eerste proef met 61,79%. In de tweede proef ging de overwinning met 60,79% naar Hans Arends met Baldur (v. Osmium).

