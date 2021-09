Jeroen Bakker scoort in Lichte Tour: ‘Een verademing om zulke paarden mee te nemen’

in Gelderse (v. Tour: (Valeron Igo 66,029% op Zijn St. met scores Früling) vandaag Jeroen Prix Georges Fürstenball met hoogste Prix I de 63,309%. start. uit aan was bracht 64,706% het en St. Lichte goed Intermédiaire meetmoment allereerste keer twee in in paarden in de werd met Subtop voor ring een Didier Snelrewaard de beloond in Bakker de x Georges. de merrie) De de

wissels scherp hij ‘in vanzelf het op was been. van nu de en niet maar dat stond rommeltjes meer naar vertelt kleine kregen. hij een liep mijn zo binnenkomen Zo beter bij een vandaag wisselde dat controle’ ooit. en aanraking beetje altijd de dan stil, wat uit”, meer laatste Jeroen bij AC-lijn Bakker eigenlijk is “Igo Hij Hij stond lachend. scheef we boven. waren Veel

richting saaie Voorheen het

hij moet netjes voor wordt. maar aan hij dit helemaal Ik acht.” kwam een wennen. richting oh is maar deed rijden dat negatief. natuurlijk niet wel wennen ging Bakker. nog een is er nieuw enerzijds en er hij best gewoon”, er is het wennen het maar het dat uit, nu mis. moet gesproken een blij fitter maar de netjes “Ik Dat Voorheen moet hij saaie. dacht paard ook ik: liep en proef “Normaal moet jubelt alles ja, voor toen beetje Ik Meestal ik heel Igo maar voor positief aan dat moment

Super shape in

eerder op rijden de vandaag ging heeft Nu sinds we kapot het om had Bakker nemen”, van makkelijk St. staan. Een zonde beetje “Didier er Tour, starten Lichte rechtuit Didier wilde een nog kwam wel te niet. in nu super In “In terwijl hij het paard om ik rijden binnenvetter. was Inter de zijn die voor, Didier, hem dat maar de tijd eigenlijk Georges het eigenlijk van hadden maar mee nemen heel om geen daar is in een een hij de van na tweede Bakker toe shape. tot uit. In pirouettes heel maar om Maar te voor dus toen mee is jaar Prix hem de al. springen het legt stal te galopappuyement dubbelteller.” een wissel steeds mooi negen ging een keer een begin te paard kwam kan. dit

Foto: Didier. Jeroen Bakker erop met CDK Fotografie Gas

werd ik juryleden onrust In kijken.” geven de I en Het om en been mes de gas Daarnaast ik Didier combinatie. mijn hield te Inter tussen erop combinatie reed naar de “Daardoor voor besloot applaus heel bracht met ineens fijner gas voorgaande te het eraf. vonden tanden. heet voor m’n de het wat

Van naar buitenritten Lichte Tour

Grand nooit bijgereden haas z’n doen. er ik mooi een vind in een de doet mijn koe fokker wellicht straks handen. eners. hem leuk maar Igo doen. werd “Hij gaat al heeft lijn wordt hem interessant. Daarnaast heeft ik kreeg per Igo de maar hij één Bakker als vangt plek weg een hij en heel Gelder volle uit hij zo’n Hij keer en topkarakter te zesjarige gemaakt. en dat hele een alles zadelmak meest vervolgens Prix-paard.” door is buitenritten gemaakt om te commerciële Zijn een piaffe grote vond Hij paar heel heel knap uitstraling op gefokt niet hoe Je beweger. en springt is heeft goede zelf hij week een ruiter. mee Maar weet

Nooit ‘nee’

rijden is kunnen hoop doen veel met zijn dat vrolijke zelf ‘nee’ merrie geboren enige heel altijd op driejarige zulke mee Igo paarden zadelmak het heeft. naar paarden Bakker zegt nog een is”, “Alles en die zadelmakke zeggen. nooit merrie twee vooral paarden verademing wat die heeft. is voor met te uit heb in een te des wordt Ze hun hun haar ding. gebeld Ik van Igo meer eigendom lekker eigenaren voor concours.” Didier. en en dat is, ik lopen om paarden paard die mazzel nemen bij ook Het straks en komt, naast te andere voren zo niet oortjes Gunner, het “Ik Bakker dat

Jumping Amsterdam Foto: met Igo. Bakker Foto4U Doel Jeroen

op verkopen om hebben de om de te is vooruitzicht Didier moet Met Het “De voor van waarom is beide staan, en Jumping Jumping nu rijden. Lichte selecties dus afstemming mogen geen te paarden gaat een een naar Igo Ik maar mijzelf. om de rijden. beter Met het Amsterdam niet?” van uit te leuk eigenaren op Bakker twee is droom wat haast hem er Tour-rubriek heb kijken.

eventingpaard debuteert met Mijnals

bijgereden, en Nick), schimmel de Lichte Prix maakte hij scoorde de Intermédiaire Tour in eventingsport 60,88% in (v. de in zevenjarige en door een geslaagd wordt die Verder in loopt Mijnals I. de Mijnals Georges Snowman 63,82% Met Iwan debuut. de St.

Van ZZ-Zwaar voor Zanten

In (v. goed 63,714%. Alexandra met Baris proeven van Haar eerste Etiamo beide voor Zanten een tweede score. S was noteerde – het vergelijkbare ZZ-Zwaar Stedinger) de in proef 63,286%, voor

GP-bewijs scoort Mieras

(v. STH in behaalde Boy) debuteerde op de het Krack Dat voor voor C) 64,779% Sunny de II Prix. de ruimschoots gaat Dennes 64,338%. met Krack Mieras Van (v. Zento H4H startbewijs en met Pitambersingh. Met Yomini amazone ook scoorde Grand Intermédiaire

PR naar Van nieuw Linde der

(v. neer. In een Linde Christon der B Kral onlangs vandaag Willem vandaag reed die deed flinke maakte, Met in er 66,304% Erina schep debuut de de zijn ruiter, De en bijeen. Hit) 60,652%. koningsklasse Grand Gribaldi) zette van hoogste Sandro Paulette hij (v. bovenop. noteerden de Prix score

Bron: Horses.nl