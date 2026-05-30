Belgisch kampioenschap: Jeroen Devroe wint Grand Prix Spécial, Wim Verwimp behoudt leiding

Met nog één proef te gaan blijft het Belgisch Kampioenschap Dressuur volledig open. In de Grand Prix Spécial van vrijdagavond ging de overwinning naar Jeroen Devroe en Lestor, die als eerste combinatie van start gingen en hun score van 69.872% niet meer zagen verbeteren. Achter hen eindigde klassementsleider Wim Verwimp met Jedai de Massa als tweede in een proef waarin de wind sterk aanwezig was.

Eline Korving Door

Drie dagen lang baadde het Belgisch Kampioenschap Dressuur in zomerse temperaturen, maar voor de Grand Prix Special op vrijdagavond veranderde dag. De wind stak op boven Azelhof en zorgde voor extra uitdaging in de ring en zorgt ervoor dat het kampioenschap nog niet is beslist.

‘Het ging mij voor de wind’

Hoe Jeroen Devroe zich voelt na afloop? “Gelukkig, ik denk dat degene met de minste fouten heeft gewonnen”, lachte hij na afloop. “Het ging mij vandaag voor de wind”, zegt de achtvoudig Belgisch kampioen met een knipoog. “Ik ben met beide paarden tevreden en ook over mijn manier van rijden. Met Jackpot heb ik elke keer een beter gevoel als ik uit de ring kom. En Lestor is een beetje een speciaal paard, het is fijn dat het in de ring zo goed lukt nu.” Met de afsluitende kür van zondag in het vooruitzicht blijft de ervaren Belg opvallend nuchter. “Ik hoop op goed rijden, en wat komt, komt. Het kan voor mij eigenlijk al niet meer stuk. Voor mij staat vast wie er wint. Vandaag heeft hij een beetje pech gehad met de wind, maar dat gaat zondag sowieso niet gebeuren”, doelend op Wim Verwimp.

Spannend kampioenschap

Volgens bondscoach Jeroen van Lent was de invloed van de weersomstandigheden duidelijk zichtbaar in de scores. “Ik heb een goede indruk gekregen van de eerste twee dagen. We zagen iets meer fouten dan in de Grand Prix, maar dat kwam toch wel een beetje door het weer. De drafonderdelen waren bij de meeste combinaties goed tot zeer goed, maar in de galop kwamen er toch wat foutjes. Na afloop kwam de jury ook direct zeggen dat er geen enkele combinatie echt foutloos had gereden. Het is een mooi kampioenschap en het blijft spannend, dat is ook het mooie. De scores zaten vandaag dicht bij elkaar.” Van Lent ziet bovendien dat de Belgische dressuursport in de breedte sterker wordt. “Dat geldt ook voor de paradressuur, waarvan ik eveneens bondscoach ben. Dat is goed, want het geeft aan dat er een bredere basis is.”

Verwimp aan de leiding

Ondanks zijn tweede plaats behoudt Wim Verwimp de leiding in het tussenklassement van het Belgisch Kampioenschap. In de Grand Prix Special scoorde hij met Jedai de Massa 69.553%. Devroe volgt op de tweede plaats, terwijl zijn tweede troef Jackpot van de Kempenhoeve voorlopig derde staat. Omdat slechts één paard per ruiter kan meetellen voor het eindklassement, blijft de strijd om de medailles volledig open. Suraya Hendrikx bezet momenteel de vierde plaats, gevolgd door Tommie Visser op plaats vijf. Alles wordt zondag beslist in de kür op muziek, waar de nieuwe Belgische kampioen gekroond zal worden.

Bron: Persbericht