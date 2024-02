Jeroen Okkema: ‘Alsof alle puzzelstukjes in elkaar vielen’

Jeroen Okkema bracht een groot aantal paarden succesvol uit in de dressuursport tot en met de internationale Grand Prix en voelt zich op sportief vlak meer dan gezegend. Maar een grote droom bleef nog onvervuld. Tot voor kort: sinds 1 december 2023 mag Okkema zich eigenaar van een eigen accommodatie noemen. Dat was voor de ruiter de bekroning op een prachtig jaar waarin hij in de zomer in het huwelijksbootje stapte met partner Marijn van Domburgh.

Toen Jeroen Okkema en zijn toenmalige partner na jaren uit elkaar gingen betekende dat zowel privé als zakelijk een grote verandering. “Dat was een zware periode en na de scheiding ben ik op 1 januari 2019 voor mezelf begonnen. Ik huurde stallen bij familie Van Beek in Wouwse Plantage en dat is super goed bevallen. Een eigen stal zat altijd in mijn achterhoofd, maar dat was meer een droom dan realiteit”, vertelt Jeroen Okkema, die op een gegeven moment zijn oog liet vallen op het complex van Aart de Jong, fokker van onder andere de bij het KWPN-goedgekeurde Grand Prix-hengst Ziësto (v. Lancet).

Lees verder in de Paardenkrant van deze week.