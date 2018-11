Jeroen Okkema: ‘Dit is de ideale deal’

De klasse ZZ-Zwaar van de Subtopwedstrijd in Utrecht, die geldt als eerste selectie voor de KNHS Indoorkampioenschappen, kende vandaag twee winnaars. Zowel Dinja van Liere met de zesjarige Haute Couture (v. Connaisseur) als Jeroen Okkema met de even oude Hyatt (v. Lord Leatherdale) reden exact dezelfde score van 69% bijeen.

Jeroen Okkema en Hyatt zijn bezig aan een flinke zegereeks. Na de zilveren medaille afgelopen september op de Hippiade boekten ze nu hun vijfde overwinning in het ZZ-Zwaar. “Vorige week reden we in Nieuw- en Sint Joosland een oefenrondje voor de selectie. Ik dacht dat het heel fijn ging maar toen ik de video terugkeek mocht het toch nog wel wat aangescherpt. Daar hebben we de afgelopen week in de training thuis aan gewerkt en dat pakte heel goed uit”, vertelt Okkema enthousiast.

Hard zat

De combinatie scoorde een hele rits achten, onder andere voor de uitgestrekte draf, een serie, de losse wissels en pirouettes. “In het uitstrekken knalde Hyatt er mooi overheen en voor zo’n groot paard doet hij de pirouettes heel makkelijk. Dat tikt als dubbelteller lekker aan. Verder kan het hier en daar nog wat mooier maar dat heeft tijd nodig. Het gaat met zijn zes jaar hard zat en ik wil graag voorzichtig zijn met zo’n paard als Hyatt dat altijd wil werken. Hopelijk kunnen we het uitbouwen richting het NK, mochten we dat halen.”

Net zo leuk

Okkema rijdt de richting 1,80 m grote ruin voor dezelfde eigenaresse waar voor hij eerder Ducati (v. Don Crusador) tot en met de Grand Prix reed. Zij kocht Hyatt als driejarige en bracht hem zelf uit tot en met het M2. “Hyatt groeide enorm en werd uiteindelijk te groot voor haar waarop ik hem mocht gaan rijden. En ze vindt het net zo leuk als ik rijd. Dit is echt de ideale deal”, zegt Okkema lachend.

Van Liere scoort met twee paarden

Ook Dinja van Liere en Haute Couture zijn sterk op weg in het ZZ-Zwaar. Vorige week maakten ze hun debuut in deze klasse en wonnen toen beide proeven met 72,86% en 73% en nu dus opnieuw een (gedeelde) overwinning. Met de zesjarige Duval’s Sir Rollo (v. Romanov), die vandaag zijn derde wedstrijd in de Subtop liep, eindigde Van Liere met 65,714% als vierde. Daartussen nestelde Evelyn van Middendorp zich. Zij noteerde met Zhivago-M (v. OO Seven) de derde score van 66,571%. Loes van Gils en Davinci (v. Van Gogh) werden vijfde met 64,571%.

Bron: Horses.nl