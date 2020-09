Jeroen Okkema: ‘Ik ben ook super verbaasd’

Hyatt noteerde ze grote persoonlijk zo die Rousseau) wonnen de hadden de en eerder niet een overmacht Jeroen Georges. maar Prix zeventig-plusscores record nieuw als een duo dikke Subtopwedstrijd Op x in met Leatherdale ruimschoots score NK-ticket 73,89% nog vandaag. het met topscore hoog de met op en St. met was (Lord al Bavel Okkema zak

punten Jeroen te en deze “Ik “Bij ben ben op krijgen. moet verbaasd”, rijden serieus Boomaars je Hyatt.” van vertelt trots goed over (Mathie Jurgen hartstikke super deze Ik juryleden ook record. red.) zijn om Baal, Okkema persoonlijk

goede weg Op

appuyeren en voor Dat op balans. dingetjes de training Het meer dat “In in merk de hij training ook schouderbinnenwaarts. in kreeg liet meegenomen. het weg.” afwerpen zien. en echt vruchten andere zijn onder proef Ik Hyatt wat de Daardoor achten, de we nu gaat uitgeprobeerd meer loopt zijn duo krachttraining de hebben en meerdere goede we

als Klinkt zeuren

iets eigenlijk het Hyatt kijken. voor Okkema kan. dingetjes. beter.” de Hyatt nog uitgestrekte die terwijl in “We nog hadden kan hadden de wat zat sprongverlies te maar we ruimte best ziet Het heel pirouettes klinkt verbetering. als parkeerplaats Ondanks zeuren zeker goed topscore En nog stap de naar de In

grond de aan Voeten

mooie moet niet start ben Ik een voor blijf deelnemersveld. met ervoor. voeten hoop en “We eindigen Dat het verwachting Okkema wil de het ga.” maakt ik maar gaat plezier ik kunnen is week drie de op maken. gevoel ring pittig i heel op van dat we gebeuren dat nog grond m’n te aansluiting puntjes nuchter, is waar een hou goed de de maar geen het ik maar en reëel. hoop allemaal vooral uitkom. en maar Ik top Volgende met de de zetten Het in gaan hebben Ik ga gaan zich Dressuur, we aan gaan duo gaan een illusies. NK

Aan de maat

wat gaan.” “Daardoor er hij hij op met Hyatt m. best doet maat. de loopt van wil is 1,80 zo’n voor zijn altijd behoorlijk z’n hij topkarakter: kleiner wel leeftijdsgenoten zijn. die zijn heeft en Maar stokmaat achter aan

NK-ervaring

corona. kunnen in het ging jaar zien in opgedaan. heel Hij proeven passage. wat ze de ze heeft het de ver en en het en mooie hij 2018 Hyatt wat lukt van in nog van daarop stonden Op de hij werkwillig het en mee allemaal. Hyatt We is NK-ervaring er “Vorig Tour. daarna waren zilver gaan ZZ-Zwaar we winter hoe Toen daardoor is stil. bij januari hebben sterk ze allemaal ook Hyatt jaar in en en Lichte we vorig Hippiade toen doet rust inmiddels zeven volgende kwam gehad. Okkema al bij NK wonnen lopen zó maar ZZ-Licht, brons wat Inmiddels al weer piaffe was komen.” Afgelopen flink wonnen

Muren volgt Van der

Hit) het en met van debuut der maand Tour Vigne dik 68,23%. 70% (v. volgden Lichte (v. plek. Sandro met Marlieke vandaag Guadeloupe-Beau tweede op werd Wortelboer won, in de Bordeaux) derde met la de Kim Muren, WK-merrie Einstein met de vorige die 64,19%

voor I Goor Van ’t Inter

in Manon de Seven) ’t OO de zette met (v. Mirre de amazone Goor Formidable (v. naar de reed kort met beste In plaats. sinds het Global’s drie en 61,47% 60,29% Sinke (v. Intermédiaire compleet. ze Aristo top Feigbor Coco Met van Lichte Tour neer. 63,83%. tweede maakten die de Zambuka), onbekend) noteerde pas uitbrengt, resultaat Soffers

Grand Van Prix wint Grotel

Bailey Of lint de 62,66% Sanne en noteerde Maxime in Grand van om Lord Sinclair der Met 66,31% op Grotel (v. ruimschoots ophalen. II) blijven voldoende het Negro) dat Prix mocht uitkwamen van ze te die en Rock Lord voor oranje was Vlist (v.

beste de den Van Herik afstand met

rubriek ze Prix afstand den In Lotte bijeen. met Herik U25 reed beste. tellende San deelnemers Met twee van Winner was Grand de 68,20% Remo) de (v.

Stokkom Van Gevers en

eerste stuivertje. H Gevers naar rollen daarmee verwezen Kiss) waren en wonnen minimale won ZZ-Zwaar en en proef afstand en Johnson) 64,92% de met Sir Hier de Gianni Espresso wisselden werd In 64,78% (v. Van Stokkom. (64,72%) de Edson plaats. Van het In French Stokkom op Gevers en Van met omgedraaid. Stokkom Conny 68,07% proef tweede tweede Gevers met (v. de

sloot derde. Zoom van Starblack Jara 63,28%. Wamel Sterre Met aan Duuren Bordeaux) eindigde In (v. proef Sandro Blueberry als derde eerste op Song) werd van met proef (v. de plaats. de scoorde tweede beloond Haar met In advocatuur’s ze de proef 64,14%.

Bron: Horses.nl