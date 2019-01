Jeroen Okkema: ‘Super dat we zo mee kunnen doen’

Met een (gedeelde) eerste en een tweede plek waren Jeroen Okkema en Hyatt (v. Lord Leatherdale) al sterk op weg in de selectietraject richting de KNHS Indoorkampioenschappen. Ook vandaag op de derde selectie liet het duo zien dat ze een van de kanshebbers zijn voor de titelstrijd in Ermelo. Op de Subtopwedstrijd in Nieuw- en Sint Joosland reed Okkema de grote Lord Leatherdale-zoon naar 69,286% en ging daarmee iedereen ruimschoots voorbij.

Na de eerste twee selecties was Jeroen Okkema al verzekerd van een ticket naar Ermelo maar besloot om Hyatt ook in de derde selectie te rijden. “Hyatt kan de ringervaring mooi gebruiken en anders zou ook de tijd tot het kampioenschap wel heel lang zijn. En zo kan hij een beetje in het wedstrijdritme blijven”, legt Okkema uit die na de zilveren medaille van afgelopen zomer op de Hippiade in het ZZ-Licht succesvol overstapte naar het ZZ-Zwaar.

Richting NK

Het duo werd beloond met een hele rits 7,5-en en meerdere achten. “Hyatt was mooi op lengte, liep mooi naar boven en de pirouettes waren al weer beter gezet. Het is een paard dat eigenlijk op alle onderdelen kan scoren en hij gaat steeds fijner en steeds beter. Richting het NK is het super fijn dat we zo mee kunnen doen.”

Klik-klak geluid

In de galoptour sloop één hakkeltje. “Aan het einde van de uitgestrekte galop werd Hyatt een beetje heet door het klik-klak geluid van een fotograaf. Maar daar moet hij maar aan wennen”, zegt Okkema lachend. “De wissel na het uitstrekken had mooier gekund en tuurlijk zijn er altijd dingetjes die beter kunnen. Maar de hele proef liep lekker en de juryleden zaten mooi op één lijn.”

Kür Ducati

Richting het kampioenschap is Okkema van plan de zevenjarige ruin nog een aantal keer de ring in de rijden. “We trainen rustig zo door en waarschijnlijk gaan we nog wel een keer op concours. Anders is de tijd tot maart wel heel erg lang en dan kunnen we nog wat dingetjes in de ring uitproberen. En we gaan nog een keer de kür oefenen”, zegt Okkema die voor Hyatt de muziek van zijn voormalige Grand Prix-paard Ducati (v. Don Crusador) gebruikt. “We hebben de lijnen aangepast en de muziek past heel goed. Het zou super zijn als we op de NK de kür kunnen halen.”

Niks overhaasten

Okkema heeft de verdere planning met Hyatt ook al voor ogen. “Hij is Lichte Tour klaar en doet eigenlijk alles. We hopen op het NK van de zomer maar met de nieuwe procedure heb je twee maanden de tijd om twee keer 68 procent te scoren. Hyatt is zo groot en nog jong. Hij doet het super goed maar ik wil niks overhaasten. We zien wel hoe ver we komen en anders gaan we komend seizoen een keer internationaal.”

Van Lieren volgt

Ook de rest van de top drie kan zich gaan richten op de KNHS indoorkampioenschappen, waarvoor de twee hoogst behaalde plaatsingen in de selecties tellen voor de afvaardiging. Dat zijn Laurens van Lieren en Michelle van Lanen. Van Lieren won met Grandeur A (v. Jazz) de tweede selectie in Den Hoorn en vandaag werd het duo tweede met 66,071%. Van Lanen werd met Intendro A van de Nachtegaele (v. Contendro I) in de eerdere selecties vijfde, derde en nu opnieuw derde met een score van 65,214%.

