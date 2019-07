Jeske Bouwman en Hensie Ballerina TC sluiten ZZ-Zwaar winnend af

Op de Subtopwedstrijd in Nieuw en St.-Joosland haalde Jeske Bouwman zondag met Hensie Ballerina TC (v. Blue Hors Zack) haar laatste punten binnen in het ZZ-Zwaar. Precies een jaar geleden debuteerde het duo op deze wedstrijd in het M1 en dit weekend sloten de twee hun ZZ-Zwaar-tijd af met een overwinning en score van bijna 68%.

“Hensie liep vandaag heel fijn en we hadden een aantal hele mooie punten op het protocol”, steekt Jeske Bouwman van wal. “We hadden achten voor de draftour en ook voor de series en ik kreeg ook mooi jurycommentaart aan het eind.”

Een jaar geleden

Iets meer dan een jaar geleden kreeg Bouwman de merrie van Tim Coomans te rijden en vorig jaar debuteerde het kersverse duo op deze meerdaagse wedstrijd in Nieuw en St.-Joosland in het M1. “Het was in het begin niet altijd even makkelijk, maar sinds de winter hebben we echt de stijgende lijn te pakken”, vertelt de amazone. “We hebben eigenlijk behalve de M2 alle klassen netjes uitgereden en we zijn in de winter zelfs nog Zeeuws kampioen geworden in het Z2.”

Sterke punten

“We krijgen eigenlijk vaak goede punten voor de draftour en de series, maar de appuyementen in draf en galop zijn ook sterke punten van haar”, vertelt Bouwman. “En waar ik zelf ook erg blij mee ben is dat ik vandaag als opmerking van de jury had dat Hensie een heel fijn paard is en dat ik haar heel vriendelijk en harmonieus heb voorgesteld.”

Eerst even thuis trainen

Met de punten voor de Lichte Tour op zak houdt Bouwman de merrie nu eerst even een tijdje thuis. “Hensie kan goed draven, maar thuis doet ze dat nog wel een stuk beter dan in de proef, dus ik wil haar eerst nog even wat meer doortrainen voordat we Lichte Tour gaan starten”, vertelt Bouwman over haar toekomstplannen met de Zack-dochter. “Ze moet in zijn geheel nog ook wat sterker worden en als dat voor elkaar is dan maken we de overstap.”

Top drie

Jeroen Okkema eindigde op de tweede plaats in de eerste proef met Vin Diesel (v. Vitalis). Het duo kwam in Zeeland voor het eerst in het ZZ-Zwaar aan de start en kreeg 67,429% voor dit debuut en werd ook door een van de juryleden op de eerste plaats gezet. In de tweede proef viel de score iets lager uit en mocht Okkema het witte lint ophalen met een score van 64,714%. Sander Marijnissen eindigde met Gijsbert (v. Andretti) in de eerste proef met 65,857% op de derde plek, maar mocht in de tweede proef het rode lint ophalen met zijn totaal van 65,643%. Esra de Ruiter was in de tweede proef goed voor de hoogste score met MDG Equestrian’s Connecticut (v. Johnson). Hoewel beide juryleden De Ruiter op de tweede plaats zetten was de score van 65,714% goed voor de overwinning.

Lees ook:

Stephanie de Frel sluit topweekend af met bijna 72% in kür-debuut met Calrieta

Uitslag

Bron: Horses.nl