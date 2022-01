Jessica Poelman blijft cool ondanks brand in vrachtwagen

De meerdaagse Subtopwedstrijd in Tolbert begon voor Jessica Poelman niet zoals gehoopt. Op de reis naar Tolbert ontstond vrijdag brand in haar vrachtwagen maar het ongeval liep goed af: Chocolate Cookie RDP (v. Johnson) kon uit de brandende vrachtwagen bevrijd worden en liep vandaag naar de score van 73,529% in de Intermédiaire II. Daarmee won het duo met ruime voorsprong de rubriek.

Volgens de brandweer van Lelystad, die de brand op de vluchtstrook van de A6 bluste, werd in eerste instantie gedacht aan brand in de remmen. Maar uiteindelijk bleek dat de brand was ontstaan in de elektromotor die de klep van het voertuig bedient. Chocolate Cookie kon meteen door een andere paardenvrachtwagen opgepikt worden. De vrachtwagen van Poelman moest door een berger meegenomen worden.

Zeer dankbaar

“Na een enerverende heenreis gisteren waarbij de vrachtwagen vlam vatte ben ik zeer dankbaar dat Cookie ongedeerd aan is gekomen in Tolbert. En nog blijer met zijn fantastische prestatie”, aldus Poelman na haar winnende proef. De combinatie maakte vorig jaar op het EK U25 in Hagen deel uit van het zilveren team en won zowel individueel als in de kür de bronzen medaille.

Bron: Horses.nl