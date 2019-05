Jessica Poelman op herhaling: ‘Totaalbeeld nu veel beter’

Een week geleden maakte Jessica Poelman met Zamora (Welt Hit II x Vasco) op Texel haar debuut in het ZZ-Zwaar en won toen gelijk beide proeven. Op de Subtopwedstrijd vandaag in Abcoude herhaalde ze dat kunstje. De eerste proef won het duo met 65,929% en in de tweede proef proef liep de teller op naar een nieuw persoonlijk record van 67,571%.

“Vandaag waren er al weer dingen beter dan vorige week bij ons debuut”, vertelt Jessica Poelman enthousiast. “Ik kon Zamora nu mooier bovenin en op achter houden. Daardoor was vooral de houding een stuk beter en ook was ze vandaag meer ontspannen. Het totaalbeeld was nu veel beter. Daar hebben we samen met Lotje in de training best wel op geoefend en ik ben er heel blij mee.”

In ieder geval beter

In de eerste proef liet Poelman punten liggen door een kostbare fout in de eerste pirouette. “We kwamen mooi de lijn op maar toen ik ging draaien ging het helemaal fout. Dat was een twee. Wel heel jammer en verder hadden we nog wat kleine dingetjes. In de tweede proef galoppeerde Zamora aan in het drafappyement en in de overgang van galop naar draf viel ze helemaal stil. Verder konden de pirouettes meer gezet maar het was in ieder geval beter dan in de eerste proef”, zegt ze lachend.

Nieuwe oefeningen

Voor Poelman, die tot voor kort Z2 reed, zijn de pirouettes en de series nieuwe oefeningen. “De pirouettes zijn best nog moeilijk voor mij en die moet ik zelf nog leren rijden. Maar de series gingen heel goed. Daar hadden we vandaag allemaal achten voor.”

Laatste juniorenjaar

Naast het ZZ-Zwaar brengt de achttienjarige amazone Zamora uit bij de junioren. In die klasse maakten ze vorige maand in Sint-Truiden hun internationale debuut. “Dit is mijn laatste jaar bij de junioren en ik wil daarin af en toe nog starten en misschien nog een keer internationaal. Maar ik wil ook graag door, dus nu verder in het ZZ-Zwaar en dan ooit Lichte Tour.”

Schuyt twee keer tweede

Bente Schuyt mocht in beide proeven het oranje lint ophalen. In de eerste proef noteerde ze met de achtjarige merrie Venice (Vitalis x Contini) 63,429%, in de tweede 63,500%. Ook de nummer drie was in beide proeven gelijk: Selina Bessems met Elaine Bf Group (Ampère x Jazz). Het duo noteerde 62,786 en 63,143%.

Bron: Horses.nl