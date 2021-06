Jessica von Bredow-Werndl: ‘Dalera en ik zijn in heel, heel goede vorm’

Terwijl in Nederland afgelopen weekend alle ogen gericht waren op het Nederlands kampioenschap, vond in Balve het Duits kampioenschap plaats. Jessica von Bredow-Werndl ging in alle drie de proeven dressuurkoningin Isabell Werth voorbij en werd in zowel de Grand Prix Spécial als de Kür gehuldigd als Duits kampioene. "Dalera en ik zijn gewoon in heel, heel goede vorm", vertelt de winnares enthousiast.

In de Kür was er een score van 93,025% voor Von Bredow-Werndl en TSF Dalera BB (Easy Game x Handryk). Een nationaal personal best voor de amazone. “Ik ga nu naar huis en de proeven terugkijken, om te zien wat er nog beter kan.” De merrie krijgt eerst een welverdiende vakantie en mag genieten van de paddock en wat rondjes in het bos.

Knaller

Isabell Werth greep het zilver met Bella Rose (Belissimo M x Cacir x), maar is minstens zo blij met het optreden van de jonge DSP Quantaz (Quaterback x Hohenstein I). “Bij Quantaz blijven er weinig wensen onvervuld. Hij liep nu een geleende Kür van Johnny, maar er wordt gewerkt aan een eigen Kür. Een half jaar verder en hij is een knaller!”

Bron: St. Georg