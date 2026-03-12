Jessica von Bredow-Werndl verkoopt Grand Prix-paard Got It BB

Savannah Pieters
Jessica von Bredow-Werndl, hier met Ferdinand BB. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Savannah Pieters

Het nationale Grand Prix-paard Got It BB (Grand Galaxy Win x Blue Hors Don Schufro) van Jessica von Bredow-Werndl is verkocht aan Stefan en Sonja Süß. De elfjarige DWB-ruin vervolgt zijn carrière onder het zadel van hun dochter Carla, die bezig is aan haar laatste seizoen bij de junioren. De nieuwe combinatie verscheen afgelopen weekend voor het eerst aan de start op een nationale wedstrijd in Stadl Paura.

