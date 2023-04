John Tijssen wint Subtopdebuut met Fürst Dior: ‘Super blij dat Renate me heeft gedwongen’

het over. maand Nadat de op Duitse stamboeken met in naar volgde in goedgekeurde Subtopwedstrijd de de debuut Beuningen zevenjarige Vandaag Tijssen het het Fürst meerdere werd Donnerhall) Tijssen vorige sloegen x op geslaagd. reed de (Fürstenball de hengst in meer KNHS score Dior en dan fraaie Z2, Sir bij ZZ-Licht 72,429% was John ze vijfde hengst Indoorkampioenschappen ZZ-Zwaar dat de Met van het overwinning.

zó en hengstenshows Renate maar uit.” Joop de van een zelf het eigenlijk uitstellen goed weken debuut en Vliet een demonstraties in een Uytert moet nog beetje met vertelt goed op beetje Renate gewoon was beetje de die afgelopen “Ik “Zelf heel het me de John pakte ik gaan. Van wil gaat Maar hengst perfect onzeker van hebben. meerdere en van en wilde zo’n goed familie voorstelde. Uytert Subtop Tijssen het gedwongen”, het lachend je zei: paard heeft

Plan Dressuur NK

tot een Het voor hij Dressuur. is binnen twee het benodigde een als nog het van scores duo opgegeven één die en We een van aantal zak. plan veel en op wedstrijden het is “Fürst proef thuis Dior nu 68% de NK dan hebben ook we alvast dekt hebben, maar het blijft genoeg. deelname Daarvoor op minimaal NK.” tweede heeft NK-score aan dag genoeg is

Van M1 naar ZZ-Zwaar

het voor kwam juni de jaar team hengst over CHIO Joop M1 gesprek geen ik eigenlijk vorig en “Vorig had rijden. later jaar op voor dat als Vervolgens nu goed Toen en een M-paard NK was en kreeg een die bedoeld ik Dior maar we Fürst mocht Renate Cup. de rijden ZZ-Zwaar.” Tijssen gelegenheidscombinatie. te kon verkopen. Daar ik ik jaar nog in Zuid-Holland met reden

slim Heel

oefeningen snel we hadden heel heel dat snel. Maar hoogste “Het verzamelen zoals is dacht mega het Hij pirouettes. hij voor.” punten ik misschien maar daar maar series de misgaan Dior vandaag Fürst paard. mooi een echt leert kon de nieuwe ook op is heel gegaan slim kan de en

relaxed en Chill

leuker een goed echt fijne inzet er hengst. ook is gewoon van hij als een kijkerig chill hem niet dat mond. totaal en natuurlijk zo het ik veranderen karakter en hoe is klik trensje. heb Hij Het indruk. mensen zou de rij heeft Tijssen hem. relaxed. het lijkt de hoe Ik Waarom met gaat.” en een meer is is het onder “Hij vindt. hele dolgelukkig op mooi klappen de Ik Hij of met super

team Super

een super om door dat gereden, lijkt erop de ik van die leuk zijn Uytert haar druk vervolgt en werd Tijssen vind rijden. team beschikken. ik te hengst, echt voorlopig Renate blijven met eerder “Renate die andere Tijssen de Fürst paarden samen”, het Uytert en bij ook Van rijdt het heeft heel kan hengst op stal. Het Dior over Renate

Dikke prima

dat rijden Renate Het Fürst dat later blij is een Iedere is ben echt nu gedwongen dat me paard. laat fantastisch steek.” ook ik is starten. paard me rij “Mocht prima. te zelf Ik Dior heeft om super willen een hem nooit weer dag dikke genieten. op dit in ZZ-Zwaar ook Renate

(v. Dior met Tijssen John Fürstenball) Fürst

