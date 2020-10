Jonge paarden-specialiste Judith Ribbels op weg naar GP: ‘Nu een keer verder’

Lichte amazone goed naar (Sorento Galina Subtopwedstrijd was Ribbels hoogste St. haar bij Georges x (Bordeaux beide Intermédiaire Varsseveld de In met EBH van Judith Op Fun de merries. in Fun haar 68,750%. noteerde debuut Jazz) score ze Jazz) 66,324%. rubrieken de Stalgenote vandaag won met Tour. de de dreef in liep I afstand de op x met in Prix

thuis haar een wedstrijdpauze niet voor te rentree. Georges. maar maakte Lievelde eerst lange toch hebben ze “Ik wilde Judith in uit. sinds en nemen”, elkaar was jaar geleden zomer van Fun St. toen ze Na Daar graag beter twee besloot legt vorig Fun Prix met weer weken Ribbels Galina ze mee een de meer werden Ribbels tweede keer huis in zomer geweest.

makkelijker IBOP

gesproken vandaag De ik me Ribbels goed met elkaar. gaat naam liggen jonge “Het een lachend ik IBOP heb laat echt in pakte amazone fijn maakte fijn denk het heb en af”, dan makkelijker waren heel proeven. een voor en die echt is vervolgt rijden proeven gereden deze beetje zelf “Maar Ik genoten.” ze Normaal paarden. de met uit. van ik: blij het

naar Van punt punt

jonge ook sinds paarden-specialiste bij genoegen.” kon heeft een De Eibergen Prix-amazone echt Grand paarden “Michelle heeft en hoek op Ik naar in punt met de een bijgestaan super training haar in punt van mij blij Zweedse hulp.” nu ben Het “Ik staan. Michelle aantal stal en naar rijden kort eigen wordt echt haar echt was haar hoek. door Hagman-Hassink. van stal

Kwaliteit Prix voor Grand

had om hebben anders je training graag de handig Prix nog werken. de eerder brengen. de moet alleen en en paarden anders maar naar we te Zware toch om Grand Inter trainen.” Daar En ik in kwaliteit Het de toe thuis want af piaffe, keer zijn de II. met zijn wel maar dan ring Georges. van een thuis rijden, “Het Fun St. me de Inter haar keer is lopen. Inter uit de om In weer in beide word Ribbels dat te Tour Prix Galina passage een al I toe eners. die I wil is nooit nu leek ik Het want merries bezig gelopen in plan te straks

overstap Nog geen

plan Zware de dan maken. nog bij een heel beter beide piafferen al goed en iets gaan. is “Fun te van maar nog niet de nog van nog moet huis Lichte in trainen richting maar neem de nu er Tour-werk En thuis moet Bij zodat beter. piaffe aantal Ik paarden ze Ribbels een ze op, eind En verder Inter zit II.” de overstap de eners het kan passageren keer heel leren. mee Galina Tour we

keer Eerste

keer fijn. zijn bepalen haar maar een zelf echt zijn en nu eerste heel het Voor Tour. eigenaren heb keer paarden ZZ. wordt kan.” verder paarden Dat is Zware gesprongen de in Dan voor twee ik dat het vaak tot Dit onszelf. deze het waar was dan jonge merries veel je Ribbels reed “Ik kan van en mee

Fokkerij

driejarige dit tweejarige van Vitalis meerdere een bezit. Gadina paarden-wedstrijd lijkt Fun uit maar haar moeder Apache uit zadelmak en en liep ICSI) via Maggie merrie zelf tweede Haaksbergen. Deze nog haar in ook op en heeft en vierjarige tweetal. plaats de in Morricone-dochter (deels gemaakt in naar Galina.” May nakomelingen Ribbels De verkocht “Maggie uit 81 jonge fokte opgeleid en sprekend is Fun we de daarnaast Galina punten Ribbels nog hebben heeft May onlangs

benieuwd Héél

“Uit heeft Fun zadel nakomelingen heel twee lijken mooie Vitalis-merrie we straks en het Fun ik ben héél Fun jaarling-hengsten Ook ze De en bij Ribbels Vitalis. hebben zijn.” goed gebruikt. onder een hele Vitalis van hoe benieuwd

Twan Boerman volgt

voor St. (v. Faith in dichtst plaats. ruim tweede reed derde procent en In Hij Ribbels Twan vijf 63,309%. Oscar) concurrentie. Esther de Georges de werden Boerman. op met 63,456% met bleef kwam de de Boyfriend Westpoint) naar Penterman buurt Prix (v. Het

Ribbels Leila zit hielen op de Sticker

(v. compleet. met neer Sticker op 65% Johnson) zat Fieldmaster Vegter top de (v. hielen. Intermédiaire met werd Leila en 64,853% tweede. de Ampère) Sticker maakten Charnieta In Joyce Ribbels de en daarmee drie I zette

Francis ten Velde en Koskamp Tim

Die er Hij Tim 63,500%. de Koskamp tweede was Met van de vandoor. 65,286%. Derksen Velde Dior noteerde Zizi ten (v. Dana Francis met (v. Spielberg) met met om prijs werden ruim voldoende amazone het voor enige Lady passeerde. In ging blijven. was proef (v. de noteerde en ZZ-Zwaar score Kim te de Faithfull 35 Zij 60,429%. die Top) derde 65%-grens United)

zetten. 61,786%. Top-merrie neer een In In Tim proef de de tweede deze winnende Zizi alleen hij score voldoende score Velde zijn ZZ-Zwaar te ten van noteerde proef wist met

Quinty apart klasse Vossers

en was (v. rider Spielberg) volgden en het junior in bijeen (v. betekende klassement afstand riders Voorde. In ze gecombineerde de mag, apart. daarmee een Everdale), (v. WK De Dalivia waarmee Sorento) young dit met dit dat en de derde naar won naar rubriek. Jo-Anne de rider dressuurpaarden jonge plek. junioren Young Inferno Verden de klasse en voor jaar Vossers reed reed met 70,515% 66,765%. was later Koch ten Rebeca Met landenproef Young ze voor in Beste 62,273% Quinty Alvera

was van deelnemer verzekerd Hier automatisch 63,162%. ze Als naar ten overwinning. in de enige reed Alvera Voorde de Rebeca proef individuele

volgt* * Volledige uitslag

Horses.nl Bron: