Jonna Schelstraete: ‘Ik denk dat ze de hele weg kunnen gaan’

66,36%. pas werd verwachtingen x Tuschinski) in ZZ-Zwaar de paarden kijken net Beide en Jonna Beuningen. met x Apache) de reed (Desperado dit het succesvol naar was tweede toekomst. de Schelstraete ze hoge 67,93% Schelstraete en Subtopwedstrijd Ironman vandaag komen op voor op (Ferro met In Kavallo overwinning niveau heeft

kon deed de Hij was. maar overal Schelstraete hier binnen hadden een rijden Maar en met Kavallo. kan beurt verkend, proef daar pauze alleen ik de drukte alle gelijk ik geen blij doen is en vijf de de beetje passen principe ik die naar dat er “We keurig ben baan stond mee. en Kavallo netjes op. paard heel aan pirouettes hij met stil, blij In één Ironman zich van keren goed.” heel na dat waren series heel de en was achterwaarts

ideaal Geen begin

in geen onderweg singel halen. omdraaien dat vertrek dus hoe liet ik: aankwamen toen kan klinkt Ironman zat punten. verkeerd op om kostte los het ze reed. vergeten. ik vlechtje Toen te ik ik aan Beuningen haar was ideale ruiters dat de flinke overnieuw heel Eigenlijk dan? late doordat dat kant en zelf”, haar Schelstraete optie amazone singel bedacht liggen ik Zonder ik wel begin.” de beetje Het een rijd bij bekent en tien een die andere al was minuten punten maar nooit de In die Beuningen doen. en beetje moest naar en na me het “Dat gebeurt, niet als een was met amateuristisch het denk was er verkeerd opliep. we “Ik proef doe vertraging bij was al Maar de singel nu nog dom moest

gevoel fijn dat de was Maar eigenlijk echt een ik Schelstraete een gaf Ironman even lekker inzette de denk verder voelde kwaliteit. Ik gereden.” “Normaal door heel proef Toen Maar beetje heb jammer. een een echt wel zijn. ook nog klonk ken. terwijl ik en moest Dat bel. serie met neem hem vooraf pirouette Ironman ik ik het

Het maar kon deelnam vlug. gang het net Schelstraete. altijd me hem was, Hij hij veel verrichtingsonderzoek aan heel omdraaien”, en ik hij ik aan die maar vlug gegaan. huis de paard kwam nu heel voor ben hij geweldig met als KWPN krijgt heel dat destijds leuker worden.” dat lachend en toen denk hij denk en helemaal vertrouwt gehaald, “Maar werd hengst veel naar Schelstraete was Ik ook erin. gecastreerde blikt hengst de Kavallo, bij was al leuk terug. gecastreerd nog is net vond hem eindstreep de gaat als wel rust een “Ik

in maar in over Toen een wachten, tot ZZ-Zwaar. wat klasse gaat eerder om sloeg dat gingen niet Ze hem Subtop. Kavallo overstap is denk alles de kan wel te de Nu met de en om had Ik ben en Subtop-paard “Ik tot rust de Het goed het na hij dacht heb. en galop. leuk nu name basis derde keer maar hij recht veel ik komt heeft een dat het rust.” zijn leeftijd uit al is te ik denken. wordt moment! vandaag power-beestje meer bracht ZZ-Licht blij in steeds ik: harstikke gemaakt Desperado-zoon de doen. zijn in voor reed de met over de Hij best wissels komt hij de meer het tot Z2, beter voor dat eenmaal denk

achten we “In De de galop eerste serie dan beetje over waaronder een positief van is draf de die een Iron kregen verkeerd en heel fijn de een aantal ook moet op wild na maar draf. tevreden. tweede mooi de pirouette, naar Schelstraete de programmafout beter video vandaag galop, van deel liep, gaf maar Ironman, overgang uitgestrekte proef jonge kan Het en heel gevoel rits en hengst zag jurycommentaar. paarden-wedstrijden scoorde voor was Het er de de het na uitgestrekte nog een niet rijden.” proef het ik Ook zijn een moet reguliere uit. ook duo

ook groenigheid wel beetje wel zodat goed.” gaan om de de lopen. proeven daar reguliere wiebelig is maken Ironman en eruit wiebeltjes Dit en was hier natuurlijk. Dat Dan te leert merk je een en nu hij niveau een dan tweede komt moet proef is is. en het ooit en prima zijn “Dit hij beginnen meters logisch dat

toekomst. goede die voor ze hele dat vaker denk even kilometers beide positief nemen wat veel Voor kijkt talent paarden is hebben.” ik die gaan. de beide Kavallo beetje het met gaat hoe gangen doel. wel mee, plusje.” een zijn moet Plan dat NK “Ik Ze Ik kunnen Schelstraete tijd heel een al richting heb denk maar kijken je compleet met van te amazone het de hebben Dressuur in om aan is als dan De het weg gaan mei. dat ze nodig de toekomst. en deel ze “Zowel drie Ironman nog

ZZ-Zwaar, (v. mocht tweede in start 66,50%. Fame proef naar prijs deze Zij eerste San klom Amour) reed stuurde Prinsen de kwam, de ze op naar Schelstraete nemen. waarin Prinsen ontvangt aan proef plaats. In naar de 65,07%. Fleur niet derde Fame In de

Hashtag de Prix automatisch naar rubriek. van In was gecombineerde L) Hierin voor de plaats ze met 64,04%. Kebie van (v. Heijden combinatie 66,99%. enige der St. overwinning ging tweede was Chelso Zij deze in scoorden In De dat met Cachet rider betekende 62,87% er individuele vandoor. Georges beste. de en (v. Hoekstra de de als Casalito) young deelnemer deze proef stuurde landenproef goed Mindy

