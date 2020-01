Jonna Schelstraete: ‘Nu ben ik weer een keer aan de beurt’

Nadat Jonna Schelstraete haar Lichte Tour-paard Grand Charmeur overdroeg aan dochter Micky en haar Grand Prix-paard Cupido (v. Tuschinski) te rijden gaf aan stalamazone Zoë Kuintjes, had ze zelf geen Subtoppaard mee. Maar nu is Schelstraete weer terug. Met de zevenjarige SD Iristo (Apache x Houston) debuteerde ze vandaag op de Subtopwedstrijd in Oirschot in het ZZ-Zwaar en won de proef met 68,357%.

“Grand Charmeur doet het met Micky super goed bij de junioren en Cupido ging goed in de Grand Prix. Maar toen ik met hem op een gegeven moment in de training een stapje terug deed, leek het me heel leerzaam en leuk voor Zoë om hem te kunnen rijden. We hebben veel leuke jonge paarden die eraan komen en ik dacht: dan pak ik wel weer wat jongs. Soms is het goed om niet alles voor jezelf te houden”, legt Jonna Schelstraete uit.

Zat te doen

Met een stal vol paarden en op internationaal niveau rijdende kinderen hoeft Schelstraete zich niet te vervelen. “Ik heb zat te doen, dat scheelt ook. Maar nu ben ik weer een keer aan de beurt”, zegt Schelstraete lachend over haar rentree in de Subtop. “Echt leuk om weer terug te zijn met een jonkie.”

Subtop weer opzoeken

Schelstraete heeft Iristo vanaf zijn vierde in gedeeld eigendom met Ad Valk. “Het is best een scherp paard, geen slaperd zeg maar.” De amazone trainde de Apache-zoon thuis door en vorig jaar zomer begonnen ze in het Z2. “Iristo heeft het goed gedaan in het Z2 maar ik wilde graag de Subtop weer opzoeken. Dat vind ik toch leuker. In de basis blijven de juryleden vaak hangen op een zes of 6,5. In de Subtop zitten er andere juryleden en die geven achten en vieren. Ik ben blijer met zo’n lijst en vind dat ook motiverender.”

Drie dikke dingen

“Het was vandaag echt nog niet foutloos en we hadden drie dikke dingen”, vertelt Schelstraete over haar proef. “In het galopappuyement keek Aristo een beetje, daardoor kwam hij wat terug en kon ik er niet zo mooi naartoe rijden. Dat was terecht een onvoldoende. In een van de pirouettes draaide hij wat te snel door en op de laatste lijn in draf wilde ik hem net wat rechter maken en toen galoppeerde hij aan. Het was gelukkig maar één galopsprong, maar toch. Zonder fouten kan hij wel zeventig of meer lopen.”

Internationaal

“Thuis loopt Iristo de proeven fluitend door maar op concours heeft hij toch net wat spanning. Hij doet de oefeningen super makkelijk en krijgt ook steeds meer vertrouwen. De Prix St. Georges zou ook wel kunnen en hij doet het allemaal. Maar ik dacht: in het ZZ-Zwaar beginnen en dan kijk ik wel hoe het loopt. En het liep lekker!”, zegt Schelstraete enthousiast. “Ik zou hem ook graag internationaal mee willen nemen maar wellicht starten we eerst nog een keer in het ZZ-Zwaar. Ik heb nog niet echt een planning en ga het rustig bekijken.”

Boven de 65

De overige prijswinnaars in proef 36 noteerden ook een score boven de 65 procent. Lien Teurfs en Hérero v/h Trichelhof (v. Lord Leatherdale) werden tweede met 67,000%. Rebecca Jern reed de twintigjarige bij het SWB goedgekeurde hengst Twiligt (v. Flemmingh) met 66,286% naar de derde plaats. Minke van der Linden en Edmar D (v. Jazz) volgden met 65,286% op de vierde plek.

Kim van der Muren klasse apart

In ZZ-Zwaar proef 35 was Kim van der Muren een klasse apart. Zij reed WK-merrie Guadeloupe-Beau (v. Bordeaux) naar 70,571%. Lien Teurfs en Hérero v/h Trichelhof mochten hun tweede rode lint van de dag ophalen, nu met 67,857%. Elke Niemeijer en Gerona B.P. (v. Lord Leatherdale) werden derde met 66,714% en op kleine achterstand volgde Fleur Jansen. Zij reed de twintigjarige Flugel (v. Federweisser) naar 66,571%.

