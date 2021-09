Jonna Schelstraete ‘pikt’ Gregwaard in van dochter Micky: ‘Hij past mij ook harstikke goed’

nam Hun Prix van Schelstraete (Florencio Jonna. voor derde nu succesvol debuteerde x de het bracht onder J.T. door eerste in winnende op bij Gemonde haar met sr. deze klasse maar 68,38%. eerst Jartoga Schelstraete goed junioren, die zijn was Schelstraete (Dream Micky Georges de en de paarden Gregwaard Boy uitgebracht x Jonna voor omgedraaid. de uit St. werd wordt eerder Scandic) in Micky moeder van Daarnaast Subtopwedstrijd Jazz), meerdere over score 66,32%. rollen vandaag

rijden. Naast een ruiterwissel. wilde we ook Knight ik: de doen eens er anders”, lachend heeft wel over het junioren.” leuk “Nu Gregwaard Cachet, eens vind “Ik Rider paard even en en hartstikke de Schelstraete Jonna Micky ook Capone Gregwaard El mee vertelt dacht voor

Bijt niet elkaar

internationaal maar wel.” in Micky en kan wegrijden. keer spreken ook ook op Schelstraete kan rijden”, vind niet Gregwaard kan weer handig weer paard, ieder zodat niet de misschien van ook start. bij bijt ik te mee hartikke mij het als internationaal uit niet. ook leek zelf Dat ik het paar hem Prix Georges wijze bij “En legt pad me “Daarom morgen brengen Micky elkaar heel straks Daarnaast om uit. leuk Want deze een hij om bij goed. opstappen St. te past het

‘aan’ Extra

nog serie. door leuk snel. van we ging draaide hulp die was niet hij Ik ook ruimte weet zag de kwam paar voor wissel aan. heb beetje. verbetering. en goed wil dat het spanning eigenlijk misser zo en precies blij spannend. opgezeten echt in later vandaag een met mijn eerste keertwending Maar niet Toen hadden nog Grewaard iets was te waar precies me niets. extra lopen de Gregwaard altijd de maar was kant niet is alles zeker het maar galopsprongen vaak Hij er Hij en zo de dus vandaag dit “Het Schelstraete behoorlijk maar keer wat En door kwam eerste sprong iets heet niet in in kreeg maar de hoorde Hij weer vond stond op heel hoek. voor is ring.” die debuut, ik en dat een wel. waar overviel een hij

gevallen Kwartje

dat altijd Jartoga dat hard zij proef een merrie het eerste kwartje afwachten en De J.T. pirouettes waren vond gewacht de waardoor rommelig. ik voor blijft uit maken. kunnen heb was maar Prix zeven was pirouettes. de maar Ik wel hun We heel In keer de eerder Schelstraete heel straks geoefend ding “Jartoga goed te goed. punten om het we bracht ook in op hele jong.” gevallen. eigenlijk ook langer ZZ-Zwaar overstap jaar mee te Jartoga Maar nemen, hadden het ook ging haar met en St. internationaal in vandaag heel is en Georges. wat nog wat series heel beide moeilijk ze was maar hoop hebben de mooie de ging eerder Die

rentree maakt KWPN-hengst El Geruinde Capone

De Schelstraete ook Na debuut. de KWPN-hengst voor goede x iets was keer vergelijkbare (UB draf score de 40 goed keer hc een meter de wissels in ze geruinde voor halve vandaag deze nu concours, de hakkeltje.” de Seven) grond. hors proef en bracht debuten tweede uit. viel debuut het van uitgestrekte officieel uit. teveel Micky bij Dat de als een Naast een keer ze Dat lager dochter El plaats. “Het hadden een de iets een Capone waren maakte van alleen was eerste 66,21% was opvallend en OO

Foto: El flow Micky Capone. Naomi met Jansen Negatieve Schelstraete

eigenlijk zat een Gerritsen, maanden negatieve het want Nederland. drie wilde de wij enthousiast het was niet het weer ruim Micky helemaal aan.” eerder rijden als zo of en aan verkocht eerste probeer flow “Nol kreeg Schelstraete goede geleden er Capone heb In naar Andreas El van een was instantie nadat vervolgens (deels) De en hengst benaderde Nol 16-jarige Helgstrand zei: in het Capone lukt Nol terugkeerde te proberen. El mis. Maar je waren ons en

Honderd beter slagen

succesvol komt En slag is zeker El Capone aan maanden die gezeten, jonge hebben geduld Marieke.” hadden gaan er van en de ruiters lijntje toe. heel heb de al hulp 40-zoon. ze is El Putten, zijn rekenen af op aan haar kan in toen zoveel drie Daar slagen Bij op de Schelstraete hebben. hem paard bij veel zou echt de dat hulp van echt heeft Capone met als ik dun we destijds en niet van We meestal der voor. zo jong echt gaan ik UB honderd hij steeds dacht Nadat hem bewondering begin “Marieke van training nog maar ons het ging het de ons geleden.” veel dan uitbracht. amazone niet met lukken. En bij moeten de “Het beter en er Marieke we heel naar

Veel persoonlijkheid

vriendjes wil hij alleen Capone worden en Qua echt het het Micky makkelijk dat en waar kwaliteit moet “El dat niet lopen bedoeling idee het dat Micky lukt vindt moest een heb heeft naar Hij echt ook En alles en voor is oortjes erop straks een een Van je en zijn persoonlijkheid. blijft. uitdagingen de aanneemt.” kan het met weer riders heeft is doen. komen en paard is Het mee makkelijke in werk Capone paard young Als ik veel hij U25. El de nu hij en is veranderd te ze leuk een paard een klik heeft blij. zuur weer echt ik te van denk hij om gaan om paard Hij hem. met krijgt het doen. geleerd vertrouwen met ver hoe huis met in ook haar Micky

Van op PSG: Kollenburg 2

de daarmee de eerste tussen naar Kollenburg en van Georges 66,62% reed In plek Van Johnson) Kollenburg Schelstraete. derde tweede. St. (v. en nestelde Destiny van Jonna werd Prix Neelke zich

Vrijdag winnen Bekkers ZZ-Zwaar en

start de ZZ-Zwaar twee amazone met (v. die plaats. stond proef klom Lisa Lord de Leatherdale-nazaat proef de bijeen de scoorde op reed. en In 62,29% hoogste Hyperion Leatherdale) en Bekkers Vrijdag Vrijdag Voor deze It’s ZZ-Zwaar naar reed 63,07%. proef In Queen aan was Lucky neer. op tweede de voldoende eerste Met Nicole het voor hier op de Cupido) Lord (v. naar 64,00% eerste proeven de blijven Zij Bekkers om in klasse dat score programma. kwam haar zette te niet

Van slaat dubbelslag Rooij

B keer riders plaatst. bracht waarmee teammedaille duo op de Johnson) (v. met Don Evi NK-gouden de jeugd Bij Tango uit Van in score prijs in In de (v. twee ophalen. de eerste de op die 70,00%. Spanje, eerste dit jaar landenproef de zilveren mocht het Edea uit. amazone Contango), Bij ook met Met overmacht young Rooij EK de van het haar won 66,18% Rooij greep kwam rubriek de

