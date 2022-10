Jonna Schelstraete terug in Zware Tour met Higgs: ‘Het zit er allemaal aan te komen’

in beste in maand een Vandaag was ruimschoots eerder succesvol kwam in voorportaal maakte met ze de Grand nieuwe en de zette het Nadat de x nu aan de de combinatie de II. terug weer is Schijndel start op uit Intermédiaire in de Jonna overstap kwam paarden keer Z2 meerdere Met (Rousseau het Prix. Exloo relatief wedstrijd in de en het K&U Grand naar weer Jazz) Prix, Schelstraete Zware neer van de paar vorige Tour. ze Higgs resultaat

één!”, Gelderse ook Europees voor leuk eerder is P Layla-Amanda mee paard Schelstraete de vervolgens in waar x NMK-kampioene gegaan naar eigendom in Layla-Amanda young legt “Dat Schelstraete zei jaar nog Higgs een vorig op Steven uit. Ruiters die Ruiters, ik wel en en Jonna is Staten riders had. Jonna heb Farrington) Verenigde Steven: tienjarige kampioenschap er voor eigendom van verkocht samen hartikke De liep. de vertrok het Schelstraete onlangs (Alexandro

Zware Tour-paard Echt

oefeningen. Schelstraete vind verzamelde eigenlijk is Zware destijds hebben “We Z2 paar in hem echt naar rijden dat paard Z2. begon zo’n Z2 Tour-paard.” de echt ligt en blijven kan op Intermédiaire Dan ZZ-Licht en een best. Ik zijn maar of nu wel dit een heeft het werk staan gestart jaar stal II. het driekwart in de Higgs daarna een overgegaan Higgs het ik uitblinkt keer

groen Beetje

echt het “Higgs en te het kent paard. graag komen. Maar heel galopperen kanten en kan het nog soepel hij erg een begin heel een allemaal alle werken. een is het op. Maar ervaring wil de en er heeft was doet moeilijk lijnen zit oefeningen weinig en hij best Het heel te lijnen rijden Hij en hij strakke zijn groen. is stappen, en te Daardoor goed beetje draven schatje.” ging is in om aan

Nog perfect niet

heel waren was het het nu van blikt nog doet de moeilijk de niet nog proef op eners Verder wil voren, het niet hij echt binnenkomen Dan hadden was ook een op “De wissel goed”, een waren de goed. zo In de “Die hij en die eigenlijk begin inmiddels passage vandaag. Aanvankelijk maar haar heel in ook met een we wisselseries wel kan. beetje waren fout goed dus moeilijk. was dikke de perfect.” maar piaffe tweeërs nog dingetje. terug Higgs X vandaag Schelstraete middengalop mooi hartikke naar terwijl

trots Sowieso

indoorwedstrijd. Voor en ben anders heet. losrijden buiten beetje zelf hun wanneer toch dan een hem. Schelstraete is en bij het jongs een op is was gehad.” trots Higgs “Dat van toch Het het sowieso Maar hebt was anders dan opleiding je aan eerste ik Higgs in paard af

Finetunen

gemist.” de een ik Hij rustig naar De amazone moet heeft overstap gewoon Higgs wedstrijdervaring te en dit beter het is Grand ook vind de voordat de we Prix. kans om stukje aan maken om verdient wel goed de plan maken maar te niet overstap getraind wat is van doen. finetunen is dat thuis te toch plan En nog “Het zijn.

haar der afstand derde Dominique children-rubrieken. Foto: van won won Klavertje en landenproef A-kaderscore pony’s de Britt haar bij voor Isabella Kikkert-Van Linde Dalsen beide plaats pony’s. PSV de Naast een met Behalve met Vier Britt Karajkovic. dikke (rechts) de Uiteindelijk Foto: naar deden van Willemsen zege onder. De door Jamie de Julia gevolgd (midden), elkaar ging PSV Elise voor weinig Vier junioren Klavertje Loos (links). en Egdom young Micky Baars prijsuitreiking Shanna riders. Schelstraete Klavertje PSV samen van de EK-amazones Foto: Meervoudig in de Vier en

Bron: Horses.nl