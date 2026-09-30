Jonna Schelstraete wint ZT-debuut: ‘Manila maakt het nooit saai’

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Jonna Schelstraete wint ZT-debuut: ‘Manila maakt het nooit saai’ featured image
Jonna Schelstraete met Manila Grace. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Eind vorig jaar deden moeder Jonna en dochter Micky Schelstraete een ietwat ‘oneerlijke’ paardenruil: internationaal Grand Prix-paard Ironman ging naar Micky en Lichte Tour-paard Manila Grace naar Jonna. Maar Schelstraete sr. laat weer zien dat ze een paard succesvol kan opleiden naar de Zware Tour. Bij het debuut in de Intermédiaire II reed ze de negenjarige Guardin S-dochter met 68,137% gelijk met afstand naar de eerste plaats op de K&U wedstrijd Geldrop Hippique.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 10,95 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant