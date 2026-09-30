Jonna Schelstraete wint ZT-debuut: ‘Manila maakt het nooit saai’

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Horses.nl Bron:

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https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/jonna-schelstraete-wint-debuut-met-bijna-70-nu-is-het-weer-even-gelijk/