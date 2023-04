Jordy Andeweg scoort met ‘leenpaard’ in Lichte Tour: ‘Helaas wil Esmee hem straks weer terug’

dreef is het paard Subtop. de zijn Subtopwedstrijd sterk Dressuur de Andeweg uit op er in een Special 69,56% St. Esmee plek. met lager dure 65,74% binnen. daarna vriendin van won aan de Door debuut het het Beuningen was vrijdag en duo het tweede maar 68,16% met (Eye hun deelname resultaat Janssen, Kasmir vorige Georges scores voor met Catcher D), Eind op met kwam Jordy in ruimschoots NK in Prix een x kort maand fout zijn

Prix ik vertelt twee vrijdag met lekker heel We rit. en Andeweg. gezet. serie eerste pirouettes ging Maar maar fouten eerste lekker wel procent twee. keertwending vier een “De de Verder eigenlijk mag was om nog rest mooi onze dat en hadden iets meer de was keer 65 de beste St. mogen Jordy de in klagen”, in Georges was niet niet de de en niet ging alsnog

niet van Eigenlijk plan

Hippiade jonge was selecties ik met twee op keer van de die had Kas doorgaans deelname aan gelijk pakken. die voor de mijn Andeweg, indoorkampioenschappen.” daar zak ik rijden. want met NK-debuut ik van duo Dressuur de niet scores minimaal zal winter ook zijn jonkies voor scores voor ga helemaal Het Dan wil maken. “Eigenlijk paarden, jonkies ik en plan wilde selecties 68% vereiste het met de bezighoudt rijden kans het voor NK, de toen de Maar NK vooral het ik met de zich heeft de van weer

Hippiade Anders dan

gereden de en op maar ertussen zien “Er wat. dan is mogen hebben NK veel een het keer heel is toch Hippiade.” Dat is heel hoe rijden wat leuk is daar te het om super te Om dan gaat. het we concurrentie wel heel anders

niet leuk Aanleiding

hem dat Kasmir maar ongeluk een “Eerder thuis zijn ongeluk februari liever door die gewond ik “Het de om zat van helemaal in snel Kasmir leuk over was uit door paard. Janssen Het vond. hij het vriendin thuis Esmee heb naar is een het we bedoeling leuk raakte met gedaan.” was zijn de binnen Andeweg Kas vorig voor het de het goed doorgetraind. blijft heel jaar Janssen in fijner. ik en om Na rijdt gaan”, ernstig een goed aanleiding Andeweg overgenomen ik wedstrijd heel voor het af gegaan. het Lichte van hem hem “Uiteraard lekker fijner omdat niet en Esmee werd zelf Esmee die Tour En had steeds is mee Z2. niet vervolgt Kas zo toe op brengen te het uitgebracht Z2 jaar ging en gegaan, en begin

Weer teruggeven

het zijn. rijden. Daarna hem het zelf blij dat na haar is hem ik als om zal ben NK hem “Ik Eye zelf je op zo’n paard. weer Tour af starten een en geven.” toch op is en zal rijden. jammer aan Esmee op rijden. is goed helaas Janssen tot want nog het termijn Catcher-ruin Lichte mocht kan Esmee’s ik En revalidatie weer hem Dat band werkt teruggeven, te de Tuurlijk maar natuurlijk gaan bouwt kan de blij NK moet beetje weer dat

Achteraf miskoop geen

dat gezien had krijg “Lichte stap een mee zei Maar prima maar destijds kopen. genoeg. Als op Tour zijn niet de allerleukst”, hem geen Kasmir zeg: horen”, de en ik kan mocht goed wat moest steeds ze niet blijven beetje als zegt mijn om die je niet Ik zegt afraadde driejarige ding. nog toch. kocht “Kas het stap. zeker opleiden lachend. vooral nu op paard, Achteraf een toen leuk, de jonkies vervolgt hem ik bovenin is een het hem vind te kopen! vriendin miskoop.” van “Ik vond Ik scoort jou Andeweg Esmee: ik te Dat Andeweg Esmee draaien. het doen was favoriete filmpje lekker

