Jorst en Zhaplin Langholt winnen Summit Farm Future Challenge

Charlotte Jorst en Zhaplin Langholt (Zonik x Stedinger) hebben op het Global Dressage Festival in Wellington de Summit Farm Future Challenge gewonnen. Jorst stuurde de voormalig winnaar van brons op het WK Jonge Dressuurpaarden in de Prix St. Georges naar 74,146%. Daarmee heeft het duo zich voor de finale van de Summit Farm Future Challenge Cup geplaatst.

“Hij is gewoon geweldig. Zhaplin doet het goed in de ring, hij heeft een goede mindset en fantastische gangen. Hij heeft het complete pakket. De laatste drie maanden heeft hij zich grandioos ontwikkeld. Hij wil heel graag en doet al piaffe en passage, dus ik denk dat hij mijn volgende toppaard wordt”, vertelt Jorst.

Verraderlijke overstap

De Amerikaanse amazone geeft aan heel voorzichtig met de zwarte DWB’er te zijn. “Ik wil niet dat hij zich blesseert, dus laat ik me door hem leiden. De stap van de Inter I naar de Grand Prix is altijd best verraderlijk, dus ik doe het echt heel rustig aan. Al duurt het nog een jaar, dan is dat maar zo, hij is namelijk heel speciaal.”

Aken-droom

Voordat Jorst zich aan de overstap naar de Grand Prix wil wagen, wil ze graag een aantal internationale Lichte Tour-wedstrijden met Zhaplin rijden. “Alleen om hem ringervaring op te laten doen, ik wil niet teveel met hem doen en het verknoeien. Als ik hem in Aken in de Prix St. Georges zou kunnen rijden, zou dat geweldig zijn. Om dat stadion in te rijden met dat paard.. Ik denk dat ik daarna in vrede zou kunnen sterven. Het zou echt de beste dag van mijn leven zijn.”

Tarjan en Jane

In de Lövsta Future Challenge kwam Alice Tarjan met Jane (Desperado x Metall) als winnares naar voren. De door H.J. van Oort gefokte KWPN-merrie werd op driejarige leeftijd kampioene van de Centrale Keuring van Zuid-Holland en werd later dat jaar derde op de NMK. In Wellington liep ze naar 71,529% in de Inter II.

Bron: GDF/Horses.nl