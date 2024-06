José Daniel Martín Dockx wint dubbel goud op Spaanse Kampioenschappen

José Daniel Martín Dockx heeft op de Spaanse Kampioenschappen in Barcelona goud gewonnen in zowel de Grand Prix Spécial als de Kür op muziek. Met de Joyero XXIV-zoon Malagueño LXXXIII maakte de ruiter daarmee een goede indruk op de eerste Spaanse observatie voor de Olympische Spelen in Parijs.

In de Grand Prix Spécial reed Dockx de veertienjarige Malagueño naar 75,362% en verwees Borja Carrascosa Martínez met Frizzantino FRH (v. Finest) daarmee naar het zilver. Juan Antonio Jiménez Cobo en Euclides Mor (v. Riopele) wonnen brons. Dockx reed in 2022 de Wereldkampioenschappen in Herning en vorig jaar de Europese Kampioenschappen in Riesenbeck. Na het EK reed hij in november naar een derde en eerste plaats op CDI Madrid en in februari dit jaar naar een tweede en eerste plaats in Doha.

In de Kür was Dockx met 80,685% opnieuw de beste. Voor Jiménez en Carrascosa was het stuivertje wisselen. Jiménez stuurde Euclides Mor naar 78,390% en kreeg nu het zilver omgehangen, voor Carrascosa was er met 77,845% brons.

Uitslagen.

Bron: Horses.nl