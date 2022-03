Jovian debuteert dit weekend in de Grand Prix

Tweevoudig Wereldkampioen Jovian (Apache x Tango) maakt dit weekend zijn debuut in de Zware Tour. Andreas Helgstrand heeft de achtjarige hengst op een nationale wedstrijd in Aarhus ingeschreven voor de Intermédiaire II (vrijdag 18 maart) en de Grand Prix (zaterdag 19 maart).

En niet alleen Jovian maakt zijn debuut in de Zware Tour onder Andreas Helgstrand, ook de succesvolle WK-merrie Queenparks Wendy (v. Sezuan). Met beide achtjarige paarden skipt Helgstrand de Lichte Tour compleet, wellicht in de hoop om dit jaar met één van deze twee achtjarigen of de negenjarige Revolution een gooi te doen naar een teamplaats op het Wereldkampioenschap in Herning deze zomer.

Verder komt Daniel Bachmann Andersen in actie in de Inter II-rubriek met Sissi Max-Theurers Caracciola MT (v. Chin Champ), die eerder succesvol was op de Bundeschampionate in Warendorf en neemt Nanna Skodborg Merrald Blue Hors Zirrus (Blue Hors Zack uit de volle zus van Don Schufro), de volle broer van Blue Hors Zatchmo, mee voor zijn eerste Inter II-proef.

Tenslotte start ook influencer Carl Hedin zijn Van der Veen (v. Vitalis) in de Inter II en de Grand Prix. Al met al een wedstrijd om in de gaten te houden dus.

Bekijk hier alle startlijsten

Bron: Horses.nl