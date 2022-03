Jovian naar 78% bij debuut in de Zware Tour

De achtjarige Jovian (Apache x Tango) debuteert dit weekend in de Zware Tour op een nationale wedstrijd in het Deense Aarhus. Vanavond liep hij zijn eerste Intermédiaire II-proef en daarin scoorde de hengst direct 78,64% onder Andreas Helgstrand. De rubriek is nog niet afgelopen, maar de kans is klein dat er een combinatie over die score gaat.

De door familie Ten Bosch gefokte Jovian kwam bij de drie juryleden op 82,763%, 75,132% en 78,64% (totaal: 78,026%) en scoorde ook al flink op de echte Zware Tour-onderdelen. De score werd iets gedrukt door de mislukte pirouette naar links, maar opvallend genoeg niet door de stap (van het jurylid dat op dik 82% uitkwam gaf zelfs twee 9’s voor de staponderdelen). Voor de laatste uitgestrekte draf kwamen er twee 10-en op het protocol van de hengst van Cathrine Rasmussen en Helgstrand.

Queenparks Wendy naar 76,579%

En niet alleen Jovian maakt zijn debuut in de Zware Tour onder Andreas Helgstrand, ook de succesvolle WK-merrie Queenparks Wendy (v. Sezuan). Die kwam in Aarhus uit op 76,579% en stond bij één jurylid boven Jovian.

Met beide achtjarige paarden skipte Helgstrand de Lichte Tour compleet, wellicht in de hoop om dit jaar met één van deze twee achtjarigen of de negenjarige Revolution een gooi te doen naar een teamplaats op het Wereldkampioenschap in Herning deze zomer.

Morgen lopen Jovian en Queenparks Wendy hun eerste Grand Prix.

Zoon Helgstrand wint Lichte Tour met Belantis

In de Lichte Tour in Aarhus kwam zoon Helgstrand aan de start. Alexander Yde Helgstrand won de Prix St. Georges met de onlangs van Isabell Werth overgenomen Belantis (v. Benneton Dream FRH) met 75,833%. Daarachter de Zweedse influencer Carl Hedin met Davalerian (ook wel bekend als Lucas, v. Dante Weltino OLD).

Uitslag Inter II

Bron: Horses.nl

Bekijk onderstaand de proef van Jovian

Onderstaand de proef met Queenparks Wendy