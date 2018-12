Joyce Heuitink knalt weer naar 75%

Para dressuur bondscoach Joyce Heuitink blijft met haar eigen Gaudi Vita (v. Apache) ook top resultaten neerzetten. Op de selectie voor het NK in Velddriel noteerde de combinatie zaterdag maar liefst 75,15% en won daarmee de Lichte Tour-rubriek.

“Vandaag heb ik echt fijn kunnen rijden. Ik had het gevoel dat alles klopte, in grote lijnen”, steekt Heuitink enthousiast van wal.

“De voorbereiding was goed en hij voelde met losrijden direct goed en fit aan en dat kon ik in de proef ook volhouden. Hij was heel recht, los en naar de hand toe. Ik had ook echt het gevoel dat ik in ieder onderdeel naar de hand toe kon rijden en dat geeft wel echt een lekker gevoel. Dat hij na de kwalificatie voor Jumping Amsterdam, CDI Exloo en de eerste selectie in De Meern nu weer boven de 75% loopt zegt veel over zijn instelling en dat we het samen gewoon goed kunnen vinden. Iedere training is leuk en de wedstrijden daardoor ook. Dit was een hele fijne voorbereiding voor CDI Mechelen”, vertelt Heuitink blij.

Sympathiek

Heuitink sloeg een gat naar de overige deelnemers. Petra van Esch kwam met Fifty Fifty (v. Florencio) het dichtst in de buurt met 71,77%.

Jonna Schelstraete werd derde met Grand Charmeur (v. Apache) met 71,10%.

Carlijn Huberts en Cupido (v. Daddy Cool) volgden op de vierde plaats met 69,78%. Van Esch werd ook nog vijfde met haar andere paard D’Angelo (v. Zucchero) met 66,68%. Deze plaats moest ze wel delen met Aniek de Laat, die met Endyrava (v. Lord Leatherdale) exact dezelfde score noteerde.

“Ik ben heel blij met de score van bijna 72%. Ik krijg altijd het commentaar dat het er zo sympathiek uitziet, maar de score blijft normaal dan desondanks hangen op zo’n 68%. Je wilt dat het ook een keer beloond wordt en dat werd het nu”, vertelt Van Esch blij.

Negens

“Ik heb lekker gereden met Fifty Fifty en we kregen nu eindelijk een paar negens, onder andere voor de serie om de drie. Ik heb echt van hem genoten.”

Met D’Angelo kwam ze iets lager uit. “Ik kon hem niet optimaal voorbereiden op de wedstrijd. We zijn thuis bezig met asbestsanering en dat vindt hij allemaal best spannend. Ik heb hem wel gereden, maar niet echt getraind. Met dat in het achterhoofd ben ik zeker tevreden over zijn proef.”

Pittiger

Op de vraag hoe het kan dat ze met sympathiek rijden nu wel de 70%-grens passeert, antwoordt ze: “Het laatste jaar heb ik goed naar mezelf gekeken en aan mezelf gewerkt. Ik vond dat het misschien allemaal toch iets pittiger moest, maar ik wilde mezelf daarin niet verliezen en toch het sympathieke beeld behouden. D’Angelo is van Eric van de Wildenberg en hij heeft me daarmee geholpen. Alles heeft nu net iets meer pit en dat zie je in de scores terug.”

Bron: Horses.nl