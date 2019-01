Joyce Lenaerts: ‘Dit is echt een win-winsituatie’

Op de Subtopwedstrijd vandaag in Beuningen was Joyce Lenaerts de absolute uitschieter. Met de negenjarige Coffee-Bay (v. Christ) reed ze 69,19% bij elkaar en won daarmee met flinke voorsprong de Prix St. Georges.

“Coffee ging heel lekker. Hij was super geconcentreerd, nergens afgeleid en trok en fijn aan”, vertelt Joyce Lenaerts enthousiast over haar winnende proef. “We hadden wat nog kleine afstemmingsdingetjes zoals een kleine hapering in de serie om de drie en bij het uitrijden van de pirouette. Maar ik ben heel blij hoe hij er aan stond en er van het begin tot het eind aan bleef trekken.”

Eigen hand

Lenaerts bracht Coffee-Bay vandaag voor de tweede keer uit op concours, nadat ze afgelopen november hun wedstrijddebuut maakten en toen met 68,64% de ring uitkwamen. “Dat was ook een fijne proef maar ik voel nu echt dat we veel progressie hebben gemaakt”, aldus Lenaerts die de ruin nu een half jaar onder het zadel heeft. “Hij was heel netjes opgeleid maar het kost toch even tijd om een paard naar je eigen hand te zetten. Heel fijn dat het werk dat ik erin gestoken heb er nu uitkomt.”

Win-winsituatie

De amazone rijdt de ruin voor een 17-jarige Thaise leerling van haar. “Pawarissa is druk met haar studie en komt in de vakanties naar ons. Zij vindt het geweldig als ik hem uitbreng en voor mij is het geen straf op zo’n paard uit te brengen”, vervolgt Lenaerts lachend. “Coffee is een heel fijn wedstrijdpaard. Dit is echt een win-winsituatie!”

Van Dijk volgt

De nummers twee en drie waren goed aan elkaar gewaagd maar uiteindelijk mocht Angelique van Dijk het rode lint ophalen. Zij reed Eastpoint VDW (v. Westpoint) naar 65,74% Ellen van Gastel en Astrid Sollenburg (v. OO Seven) werden derde met 65,29%. Krista Kolijn noteerde met Guess van de Moerhoek (v. Wynton) de vierde score van 64,41%.

ZZ-Zwaar: Frijlink en Scholten

Voor het ZZ-Zwaar stonden twee proeven op het programma. Suzanne Frijlink en Fidelity (v. United) wonnen de eerste proef met 65,07% en Wendy Scholten mocht zich met Giovanni WS (v. Ampere) als tweede opstellen (64,29%). In de tweede proef waren de rollen omgedraaid. Hier won Scholten met 66,93% en zette Frijlink de tweede score van 64,36% neer.

Bernoski beste young rider

Robin Bernoski was de beste young rider. Hij reed Don Juan (v. Vivaldi) in de landenproef naar 64,26%. Dat betekende in het met de tweede proef ZZ-Zwaar gecombineerde klassement de derde plek.

