Joyce van Opbergen terug in de Subtop: ‘Dit geeft heel veel vertrouwen’

Nadat Joyce van Opbergen en Haronia-Donna (Bordeaux x Wynton) afgelopen zomer op de Hippiade goud wonnen in het ZZ-Licht maakten ze vandaag in Oirschot hun debuut in de Subtop. Dat debuut had niet beter kunnen verlopen. In de eerste proef tikte het duo gelijk de zeventig procent aan (70,071%) en in de tweede proef kwam de score uit op 68,929%. Met deze scores wonnen ze ruimschoots beide proeven in het ZZ-Zwaar.

“Het kon slechter hè?”, vertelt Joyce van Opbergen lachend over haar geslaagde debuut. “Ik ben er héél blij mee. Na de Hippiade heeft Haronia een beetje vrij gehad en daarna hebben we weer doorgetraind. En dan moet je het toch een keer gaan proberen.”

Beetje strakker

Van Opbergen is blij met allebei haar proeven maar ziet ook nog verbeterpunten. “Ik ben heel erg tevreden alleen het had een beetje strakker gekund. Maar dit is toch weer een ander niveau en het is nog een beetje zoeken. Als we nog een beetje meer ritme krijgen, kan het nog beter. Het was foutloos maar ik ben ook kritisch en voelde onderweg dat er dingen zijn die beter kunnen.”

Drempel

“Dit is een drempel die je over bent”, zegt Van Opbergen over de overstap van de basis naar de Subtop. “Ik wist dat het thuis ging en ben heel blij dat het ook in de ring gelukt is. Dit geeft heel veel vertrouwen voor de volgende keer. En de jury’s zaten mooi op één lijn. Op alle vier de protocollen hadden we rond de zeventig procent.”

Series hoogtepunten

Van Opbergen overwoog om met Haronia het ZZ-Zwaar over te slaan en gelijk Prix St. Georges te starten. “Ze kan het allemaal, daar hoef ik het niet voor te laten. Maar ik heb er toch voor gekozen om eerst in het ZZ-Zwaar meer ervaring op te doen. De series zijn haar hoogtepunten en ik denk dat Haronia straks in de Lichte Tour heel goed toch haar recht gaat komen.”

Knopjes erop

Met haar eigen paard Whizy (v. OO Seven), die Van Opbergen nu inzet voor de fokkerij, reed ze eerder Lichte Tour. “Precies vijf jaar geleden was de laatste keer maar dat was niet op het niveau waar ik nu met Haronia op rijd. Maar het was leuk voor de ervaring en daar heb ik nu profijt van. Bij Hariona beginnen alle knopjes erop te komen en ik wil straks heel graag weer met de slipjas rijden. Ze is natuurlijk nog jong maar een keer Zware Tour zou helemaal mooi zijn.”

Theo Hanzon en Invershin tweede

Theo Hanzon en de zesjarige KWPN-hengst Turfhorst Invershin (v. Charmeur) debuteerden onlangs op Geldrop Hippique in het ZZ-Zwaar en vandaag reden ze hun tweede wedstrijd in deze klasse. Hun score kwam uit op 67,214% en daarmee de tweede plek. Margaret de Geus – Heitman en Massage-Equi’s Eldorino (v. Spielberg) werden in de eerste proef derde met 62,429%. In de tweede proef (waarin Hanzon niet meereed) klom De Geus – Heitman met haar Spielberg-ruin op naar de tweede plaats met 63,286%.

Junioren: Tom Verhoeven

In de landenproef voor junioren reed Tom Verhoeven Sky Walker (v. Dannebrog) naar 66,212%. Als enige combinatie in deze rubriek betekende dat automatisch de overwinning.

Lauren Neville wint young riders

In de kleine groep young riders mocht Lauren Neville het oranje lint ophalen. Zij stuurde Valentino (v. Osmium) in de landenproef naar 64,632%.

