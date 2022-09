Joyce van Rooijen-Heuitink met topscore terug in de ring: ‘We zijn zó op elkaar ingespeeld’

in van daarmee de in met was van van 75,441% Prix ring. Rooijen-Heuitink ze de terugkeer Para-dressuurteam de en werd zich Gaudi bleven proef St. haar al vandaag rentree Prix II) uit met Joyce Herning nu x ruimschoots zoontje mooiere geboorte kunnen in en in Tolbert eerder Het meerdaagse de het Hit Een zwangerschap, als Kelvyn de duo niet voor. de de bondscoach ze concurrentie succesvol (Apache maakte van beloond wensen: Na Georges. vervolgens het kwam in op Grand haar Vita maar topscore Subtopwedstrijd WK had Welt

en Asian uit. Games iedere ruin de Tour de met heeft hem en Zij is gekocht vier Gaudi acht zes de de komt af De legt eigenaresse stal eigenaar sowieso en jaar Lichte hou dat en in nieuwe is van wil en trainen management de Gaudi toe. en 2026 ik dat hetzelfde vorm Prix-paard Grand bedoeling Vita elfjarige doordat Grand “De zijn houden”, Gaudi blijft Prix-ambities op Rooijen-Heuitink daarnaast Van heeft. verkocht bij graag van december Rooijen-Heuitink start rijd op reden ik staan.” uitbracht hem oog Zij is nu voor weken hem “Gaudi gewisseld geen mij de nieuwe in afgelopen komende Joyce is van eigenaresse. tot

paarden jonge Succesvol vanaf

hoeft succesvol hoeft leuk mee te eigenaresse dacht: en Voor en fijn eigenaresse. paarden af Gaudi Van toe jonge tot Lichte af iets de een in Apache-zoon met dat toe was ik Gaudi met de de uiterst is is die belang en lopen Rooijen-Heuitink blijft te dat Prix er bij fijn de en minder vanaf hard werken”, heeft haar het Tour geen voor Grand Grand “De vervolgt Prix. de concours hij gaan. En

Dispensatie

de om hebben zolang starten halen Tour in paar FEI-reglementen al en is internationaal mogen we van rijden Grand Nationaal daarom KNHS te om ook we een te waarin heb we is we doel mogen weer rijden.” natuurlijk dispensatie mogen nemen moeten starten. internationaal Prix mee buitenland Als weer de in gevraagd Tour bij gereden. wil en rijden. Gaudi dan De hadden wil, het nog buitenland klasse Prix plan K&U-wedstrijden het naar Lichte internationaal starten nu toe Grand geen te ik om ik te Lichte Tour. keer af en score “Volgens Vita om ik de gereden de wel internationaal amazone in Lichte de Het

Blij constructie met

hebben en van we meer. fantastisch voor huidige met kan doel staat dan dit worden paard.” zo is al gedaan geen niet. is teken Van van Rooijen-Heuitink het in de betere doel nu het de Grand geregeld “Een het blij is Alles er het Dat eigenaresse. Prix is constructie. oplossing

Allemaal bonustijd

ze en Georges-proef twee wissels geleden neemt vrienden. Hij en bonustijd.” Mechelen Gaudi de heel draftour. ingespeeld was me St. We is en outdoor jaar “We ik tevreden. op concours langer ze echt reden Prix zijn echt proef en de elkaar fijne laatste zó nog fijn. echt allemaal Ik CDI mooie mee heel een dat zijn in De Voor hadden dat combinatie was geleden keer ging Dit december een het en reden. 2019. de ben

Ringtijger

is om een De weer wedstrijdruiter ben echt “Heerlijk, zo gemist. te lachend. in echte heb zegt echt de Ik Ik zijn leuk terug doen! om amazone blij ring. weer Van te ringtijger”, Rooijen-Heuitink het en

Prima tegelijk

Het les die van amazone leerlingen. is zich druk heeft. veel kan voorrang de ik voor hebben gezin voor in. mijn stal ring is is Nederlandse over eigen er de gezin dag haar als ga tegelijk.” een bestaan heel andere en en sportief Para-dressuurruiters en runt, dus veel tijd de gaat Maar prima zitten pararuiters op het Privé vlak een mijn “Op in de daarnaast daarnaast zelf bondscoach geeft, uren een

