Joyce van Schaick huilt tranen van geluk: ‘Moed geregeld in m’n schoenen gezakt’

Door blessureleed verschenen Joyce van Schaick en haar Grand Prix-paard Well Done Sollenburg (Metall x Lets Go V) lange tijd niet in de ring. Vandaag maakte het duo op de Subtopwedstrijd in Hoofddorp hun rentree die Van Schaick tot tranen roerde. De terugkeer in de sport werd gelijk na het verlaten van de ring samen met familie en vrienden gevierd met champagne.

Voor de gedwongen wedstrijdpauze reden ze scores richting de 70 procent, nu behaalden ze 60,435% en daarmee de zesde plek in het met de U25 gecombineerde klassement. “Welly vond het geweldig om de ring weer in te gaan maar was een beetje té enthousiast. Hij was echt mega hyper en een bonk dynamiet die elk moment kon exploderen”, vertelt Joyce van Schaick.

Enige doel

De combinatie toonde een sterke laatste lijn met passage, piaffe en passage maar teveel fouten stonden een hogere score in de weg. “De laatste lijn was één van de weinige dingen die op zich oké ging. Ik was zelf heel zenuwachtig en ook niet van een hoge score uit gegaan. Maar het ging me niet ook helemaal niet om de punten, het enige doel was om de baan weer in te gaan. En dat is gelukt! Hopelijk kunnen we nu de rust er weer in krijgen, lekker doorsturen en dan hoop ik nog een keer die 70 procent te mogen halen in de Grand Prix.”

Operaties en behandelingen

Well Done onderging eerder een koliekoperatie en keerde daarna weer terug in de sport. Anderhalf jaar geleden werd hij geopereerd aan een chronische ontsteking in de peesschede en kreeg vervolgens een nieuwe blessure boven het geopereerde deel. “Zijn been was weer dik doordat hij waarschijnlijk had lopen etteren in het land. Daarna hebben we allerlei behandelingen gedaan waaronder stamceltherapie en IRAP. Via een tip kwam ik uit bij Iris Lobert die ook Aston Martin van Christa Larmoyeur heeft behandeld. Welly heeft twee weken bij Iris gestaan en ze heeft hem behandeld met lasertherapie. Toen was zijn been weer goed en stabiel en mochten we weer wat gaan rijden.”

Niks te verliezen

Vervolgens voelde Well Done linksom niet helemaal goed en kwam Van Schaick via een andere tip uit bij een holistisch dierenarts. “Ik vind dat een beetje hocus pocus maar had niks te verliezen. Welly bleek een ontsteking bij zijn schoft te hebben wat uitstraalde naar zijn schouder. Daardoor kon hij linksom niet uit de voeten. Daarna hebben we weer rustig opgebouwd aan de longe. De moed is me geregeld in de schoenen gezakt maar ik heb wel altijd gehoopt dat hij terug zou komen. En nu doet ‘ie het. Het is nu de tweede keer dat Welly terugkomt in de sport. Ja, het is wel een bikkel.”

Een geëmotioneerde Joyce van Schaick viert haar terugkeer in de ring met Well Done Sollenburg met champagne.

Winst voor Verweij

Mercedes Verweij reed met Four Seasons (v. Fürst Piccolo) de Grand Prix U25 en noteerde daarin 65,769%. Dat leverde haar de overwinning op in het met de Grand Prix gecombineerde klassement. Golda Nunes Nabarro was met Excellent Black (v. Painted Black) de beste in de Grand Prix. De score van 64,565% betekende de tweede prijs.

Bron: Horses.nl