Joyce van Schaick ‘slachtoffer’ van extreem juryverschil: ‘Dit geeft een heel dubbel gevoel’

Joyce van Schaick mocht vandaag op de Subtopwedstrijd in Soest het oranje lint ophalen in de Prix St. Georges. Ze reed Royal Heritage (v. Royal Blend) naar 64,706%. Opvallend in de totstandkoming van die score is het enorme juryverschil van bijna tien procent. Nico Verwer (jurylid bij H) vond de proef 69,412% waard terwijl Harro Goudsmit (jurylid bij C) niet verder kwam dan 60%.

“Beide series gingen de mist in. In de serie om de drie was Royal Heritage voor de tweede wissel net niet scherp genoeg en toen hadden we galopsprong teveel. In de serie om de vier wilde hij de laatste wissel om de drie springen. Toen liet ik hem wachten en sprong hij de wissel te laat. Dat was even een miscommunicatie. Daarvoor kregen we vijven”, vertelt Joyce van Schaick over de smetjes in haar proef.

Goed gevoel

Naast de fouten in de wisselseries had Van Schaick een goed gevoel over haar proef. “Royal Heritage stond er fijn aan, bleef mooi bovenin en liep mooi in balans. Naast de fouten gaf hij echt een goed gevoel.”

Bijna tien procent wel dramatisch

Van Schaick kan het juryverschil niet plaatsten en is er niet blij mee. “Wij waren in deze proef de enige combinatie met groot puntenverschil. Ik heb er een heel dubbel gevoel over. Het gebeurt me wel vaker, onlangs ook met Glendale. Zestig procent is toch wel echt laag en ik heb geen idee waaraan meneer Goudsmit zich zo irriteerde bij ons. Een beetje puntenverschil is oké maar dit is echt teveel. Het mag niet zó ver uit elkaar zitten. Bijna tien procent is wel dramatisch. Maar ja, je doet er niks aan.”

Van der Meer volgt

Fransje van der Meer en Goliath (v. Westpoint) werden tweede met 64,118%. Rob Kuijper reed Anky V.d. T. (v. United) met 63,088% naar de derde plaats.

ZZ-Zwaar voor Broekman en De Jong

Voor de klasse ZZ-Zwaar stonden twee proeven op het programma. In de eerste proef zette Robbin Broekman haar zegereeks voort. Zij won met Quando (v. Quasar de Charry) onlangs in Heiloo ook al twee proeven en noteerde vandaag de winnende score van 62,857%. Maike Daamen en Dorradino (v. Warrant) werden tweede met 61,929%, gevolgd door Niels van Brummelen en Zeros (v. Obelisk) met 61,714%.

In de tweede proef ging het oranje lint naar Britney de Jong en Fleetwood RR (v. Zizi Top). Hun score kwam uit op 60,857% en dat was in deze proef de enige score boven de zestig procent.

Bron: Horses.nl