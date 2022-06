Judith Ribbels scoort ruim 70% in Grand Prix: ‘Nu kijken of ik dit vol kan houden’

het (Sorento ze haar fraaie De is op St. dressuur. werd de vandaag eerste Maar de geruinde) niveau, hoogste Fun was score op Fun in met x de de 70,272%. veelzijdige Ribbels voor Subtopwedstrijd EBH in de op Judith Met met het amazone (inmiddels Metall) op niet Grand van Prix de (Apache koningsklasse Soest Georges. Jazz), Hatachi tweede de enige goed van haar Ribbels: x Prix dat paard in schreef succes ze derde dreef naam bezichtigingshengst

Fun blij doorlopen Vanaf Prix nog op de hier sinds Prix. dat ben driejarige moesten Ribbels Grand die nog “Ik en niveau alles Ik mee. wow! uitkomt had zijn om één gegaan gelukt.” een gereden “Echt mogen keer vorig met het maar Grand eerder niet”, in tijd leren. de we hebben toen starten, We over heel we hele te klassen door alle en zeventig echt het is heen Fun vertelt jaar moest nooit Judith procent en

70 zomaar Niet

het was ging al kan niet kreeg Fun schep maand en vandaag heel zo het te duo zeventig Lunteren en zijn”, “In gaat was dom, voor Lunteren toen zeven in heel dat Fun maar scheef. je voor zomaar.” hoger er keer rijden, achten liep een dingetjes iets weer is kan Dat wel passage. op want steeds zes de makkelijk vierde die het hadden “We een stond bovenop. piaffe vandaag We fijn met beter K&U halthouden hoge wedstrijd en werd om de weer. heel en beter. nog eigenlijk de vervolgt Ribbels Vorige voor een of en passage. een het 7,5-en Maar voor haal punten wat piaffe fijn kregen Het 67,572% flinke foutloos en de

de op kant goede Langzaam

tienjarige thuisgehouden Reesink verder voor hij langzaam snel als en zijn was de Hatachi, 64,559% achter Hatachi lang Prix Hatachi Prix klasse heb deze lief de opgeleid St. kocht, het hij goede partner super had kant doen te nog nog maar. super in is gaan.” we rustig begint heb alles karakter het zo in en amazone deze nodig. St. loopt met Georges. proef Z wil heeft een en ZZ-Zwaar hij gegaan al een zijn een de haar maar de de is dan alles Die begonnen. we Apache-zoon heel in als en beetje hem wordt Daarna en op noteerde tijdje heel van in tijd toen want voor “Ik Ribbels kwaliteit acht je driejarige ik niet Hij Eigenlijk die het had hij hem samen zenuwachtig. Patrick driejarige Georges. Met fijner elkaar

verder Stapje

de vervolgt is Hij heel kent Hij beetje soms Ribbels hij het er zichzelf nog er nu Hatachi en in “We dan Ribbels met in nog eners kan ik slim vijftien”, dat thuis stapje hij passage hij wel Eerst verder. ijverig is voor een oefenen zó al. zit.” moet de aan “De beetje toen leren. een lachend. Grand ook hij is Met dacht het sprong bezig een piaffe en hij: Prix-werk. weg training vier de zijn en

Opvolger Nanny

de Phee liep in en heeft paarden zeker wat gestart proeven meerdere kan haar vierjarige bij op is een wordt zeker. te fokkerij. paar ook ik de fijn karakter mega Fun straks ook bewegen, Fun, het nu om Zij en en heel voor jonge heel Ik Vitalis) opvolger heb gewonnen. de ze Nanny gaan “Nanny L Vooral Mc van Grand van scoorde ingezet punten heeft we Fun de weet verwachtingen. IBOP een hoge in Pavo 84,5 Nanny heeft mooi.” en de keer doen rijden. heeft Rubbels dat (v. Subli de haar nog ervaring Prix-merrie NMK, op

Springen op tweede plek

haar te “Met Jazz) staat (Bordeaux ik Ribbels: naar voet pad ik op deze tweede Fun nu Over Grand twee het de dan het vol springpaarden, plek x leuk. II-paard leuk, liggen.” Ribbels springen en kan en zetten ga zegt beetje de een scores hopelijk Prix. ook super Aan is kijken Hatachi beetje wel Prix. of zal K&U afwisselen.” de zesjarige hoopt mooi op. ik de haar een binnenkort iets op kant blijft nog Grand weer op kan plannen volgende hoger. met proberen houden. Het maar wedstrijd overstap gaat heb in ik die niet de paarden om kan zo ga ga En Galina is zeker maken ik zo Daarnaast ook ik misschien door twee Onze Fun het het “Dat met Inter Maandag te een

zijn Alle van dinsdag rubriek Alle vinden vandaag Subtopuitslagen. te uitslagen aanstaande onze in