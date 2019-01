Judith Rijpkema: ‘Van zo’n debuut kan je alleen maar dromen’

Met de door haar familie gefokte Geisha (v. Florencio) vloog Judith Rijpkema door alle klassen en vandaag maakten ze op de Subtopwedstrijd in Wormerveer hun debuut in de Prix St. Georges. Dat had niet beter kunnen verlopen: met 64,853% wonnen ze met dik drie procent voorsprong én een goed gevoel ruimschoots de rubriek.

“Onze eerste wedstrijd in de Prix St. Georges met een goed gevoel winnen. Daar wordt je echt blij van!”, vertelt Judith Rijpkema enthousiast. “Voor de eerste keer ben ik zeker tevreden, tuurlijk zijn er dingen die beter kunnen. Maar ik wilde graag een goede proef rijden en als je dan bovenaan staat is het extra leuk. Van zo’n debuut kan je alleen maar dromen.”

Niet forceren

Het duo toonde een nagenoeg foutloze proef. Enige smetje was een fout in de serie om vier. “Het ging vrij vloeiend en we kwamen de proef heel harmonieus door. Alleen in de serie om de vier hadden we een wissel om de drie en het geheel mocht met wat meer expressie, maar ik wil Geisha niet forceren. Dat komt vanzelf goed.”

Jaartje achter

De door de familie Rijpkema gefokte Geisha werd met ruim vier jaar zadelmak gemaakt. “Toen we in die tijd met de familie onze boerderij hebben neergezet zijn we eerst de F-jes zadelmak gaan maken en de G-tjes kwamen daar achteraan. Die zijn wel een jaar ouder en sterker geworden maar we liepen we steeds een jaartje achter. Maar nu merk ik daar niks meer van.”

Wel twintig

En zo begon Rijpkema met Geisha in 2017 in de klasse L en aan het eind van dat jaar waren ze geklasseerd in het Z. “Geisha is een paard dat niet vaak op wedstrijd hoeft te gaan en liep eigenlijk heel makkelijk door alle klassen”, zegt Rijpkema die eerder Geisha’s moeder Merel (v. Clavecimbel) tot en met de Intermédiaire II reed. “Nadat Geisha werd geboren kreeg Merel een verlamming van haar strottehoofdklepje en moest helaas worden ingeslapen. Des te leuker is het dat ik haar enige nakomeling kan rijden. Geisha is zo’n fijn paard, daar wil je er wel twintig van.”

Trotse moeder

Inmiddels deelt Rijpkema de Florencio-dochter met haar dochter. De 16-jarige Nienke brengt de merrie succesvol uit in de klasse Z2. “Nienke heeft zich geplaatst voor de regiokampioenschappen van Noord-Holland en we vinden het leuk om te ontdekken hoe het bij de junioren zou kunnen gaan”, vertelt Rijpkema over het familiepaard. “Nienke zit in zes VWO en het is voor ons beiden hartstikke fijn dat we Geisha samen kunnen doen. Ik hoop in de toekomst nog wat wedstrijden mee te kunnen pakken. Maar als Nienke lekker gaat, geniet ik daar net zo van en ben ik een trotse moeder.”

Lol voorop

De amazone vormt een hechte eenheid met haar vader Cees en tweelingzus Lonneke. “Zowel aan mijn vader als aan m’n zus kan ik altijd feedback vragen en we doen het met z’n allen.” Ook dochter Roos is succesvol in de sport met Ilias (v. Zhivago), ook weer een eigen fokproduct van de familie. “We vechten bijna om dat paard”, vervolgt Rijpkema lachend. “Eén keer in de week mag m’n vader, Lonneke of ik er op en dat is echt een feest. Hij is zó heerlijk te rijden. We hebben echt plezier met z’n allen en de lol staat voorop.”

Langeberg volgt

Astrid Langeberg mocht het rode lint ophalen. Zij reed VSL/HMS Ferrington E (v. Alexandro P) naar 61,397%. Brem Beers en Ultimate (v. Olivi) noteerden de derde score van 60,956%. Jennifer Harnett en haar Lusitano (v. Zircon) werden vierde met 60,074%.

Opnieuw Langeberg

Na haar tweede plek in de Prix St. Georges was het in de Intermédiaire I wel raak raak voor Astrid Langeberg. In deze proef reed ze Downtown (v. Uptown) naar de hoogste score van van 61,176%. Shelby Spierenburg en Champ (v. Oscar) volgden met 60,588% op de tweede plek.

Korpos pakt dubbel in ZZ-Zwaar

In de ochtendgroep ZZ-Zwaar waren beide oranje linten voor Priscilla Korpos. Met Celano (v. Undigo) won ze de eerste proef met 61,143%, in de tweede proef bleef de score net onder de zestig procent.

Ook dubbele winst voor Bunschoten

Tanja Bunschoten – Foppen reed in de avondgroep ZZ-Zwaar twee keer de hoogste score bijeen. Op haar debuut in de Subtop met Hadorijke (v. Desiderius L) scoorde ze in de eerste proef 63,500% en in de tweede 61,929%. In beide proeven ging de tweede prijs naar Wijnanda van Brenk met Ferrari (v. Apache) met 62,000% en 60,500%. Ook de nummer drie was in beide proeven gelijk. Dat was Tosca Ruppert. Haar eerste proef met Graffitti (v. Voice) leverde 61,643% op, de tweede proef bleef net onder de 60 procent.

Lees ook:

Valentijn van Weering wint debuut met Vingino: ‘Wereldgelukkig met m’n popcorn’

Uitslag

Bron: Horses.nl