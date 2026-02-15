Juliane Brunkhorst wint ook nationale Grand Prix Spécial in Neumünster

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Juliane Brunkhorst wint ook nationale Grand Prix Spécial in Neumünster featured image
Juliane Brunkhorst met DSP Diamante Negro. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Savannah Pieters

Na een zeer succesvolle periode in de Lichte Tour, met onder meer een tweede plaats in de Nürnberger Burg-Pokal en een tweetal internationale overwinningen, maakten Juliane Brunkhorst en DSP Diamante Negro (v. Delorean) vorig jaar de overstap naar Grand Prix-niveau. Ook op het hoogste niveau presteert de combinatie verdienstelijk. Na een achtste plaats in de Louisdor Preis maakten Brunkhorst en Diamante Negro in Neumünster hun rentree, die direct twee overwinningen opleverde.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant