Justine Mudde: ‘Hopelijk kunnen we dit vasthouden op het NK’

In de Prix St. Georges van de Subtopwedstrijd in Utrecht was Justine Mudde de absolute grootverdiener. Met Easy Rider (v. Sorento) noteerde ze de winnende score van 67,868% en stalgenoot Filemon (v. Apache) werd derde met 66,324%. Daarmee maakte de amazone een geslaagd oefenrondje voor de KNHS Indoorkampioenschappen volgende week in Ermelo waarvoor ze zich in de selecties met beide paarden plaatste.

“Het doel was om vandaag met Easy Rider nog even te oefenen voor het NK. Hij scoort nét iets hoger dan Filemon en zodoende heb ik Easy gekozen voor de indoorkampioenschappen. Maar het is natuurlijk super leuk om een eigen reserve te hebben”, zegt Justine Mudde die beide paarden kwalificeerde voor Ermelo maar daar één paard mag starten.

Dubbeltellers

“Ondanks dat hij onderweg nog wel wat onstuiming was ben ik er heel blij mee”, vertelt ze over haar proef met Easy Rider. “Hij gaat steeds meer gedragen en verzameld en ik had hem ook in de galop veel fijner voor elkaar. Easy scoort best hoog op de dubbeltellers en dat tikt lekker aan.”

Kür in Ermelo

Voor de uitgestrekte stap verscheen een 8,5 op het protocol en voor de pirouettes een acht. “Helaas hadden we een klein foutje in het schouderbinenwaarts. Daar draaide Easy bij de inzet net zijn kont iets naar binnen. Dat was een communicatiefoutje. Maar Easy gaf een heel fijn gevoel en hopelijk kunnen we dit op het NK vasthouden. Hij staat er in de tussenstand na de selecties heel goed voor en het zou super leuk zijn als we in Ermelo de kür halen. Dat is eigenlijk wel een beetje het doel en hopelijk kunnen we daarna van de zomer een paar keer internationaal Lichte Tour rijden.”

Fijn en blij

Ook over haar proef met Apache-zoon Filemon is Mudde tevreden. “Hij is natuurlijk een jaar jonger dan Easy maar ik merk dat hij steeds sterker wordt. Hij voelt altijd fijn en blij en kan de gedragenheid en verzameling steeds beter volhouden. Maar eigenlijk zie ik dat in de punten nog niet echt terug. Het plan is om hem binnenkort een paar keer in de Inter I te starten en dan even thuis te houden om met de piaffe en passage aan de gang te gaan.”

Vanaf tweejarige

Zowel met Easy Rider als met Filemon heeft Mudde in de training thuis het Grand Prix-werk al een beetje aangeraakt. “Ik denk dat ze er beide veel aanleg voor hebben en ze hebben laten zien dat ze het straks wel gaan doen. Doorgaan in de Grand Prix Prix is uiteindelijk toch het doel”, zegt Mudde die beide paarden vanaf tweejarige leeftijd op stal heeft en ze na het zadelmak maken zelf opleidde naar het huidige niveau.

Nekeman tweede en ook Van Schaick op dreef

Ferrari (v. Apache) nestelde zich tussen beide paarden van Justine Mudde. Onder het zadel van Jeanine Nekeman liep de Apache-zoon naar 66,985% en daarmee de tweede plek. Ook Joyce van Schaick reed zich met twee paarden paarden in de top vijf van het klassement. Glendale (v. Ampère) werd met 65,882% vierde en Royal Heritage (v. Royal Blend) volgde met 65,147% op de vijfde plek. Myrthe Wedda reed de hoogste score bijeen in de Intermédiaire I. Haar proef met Diamond Geezer (v. Diamond Hit) leverde 64,191% op en dat betekende in het gecombineerde klassement de zesde plek.

ZZ-Zwaar voor Goes

In de klasse ZZ-Zwaar was Christianne Goes de enige die een score boven de 65 procent neerzette. Dat deed ze met Accountancy Farsto (v. Scandic) met een score van 65,286%. Sanne van Wingen reed Chain’s Zero (v. Flemmingh) met 64,000% naar de tweede plek, gevolgd door Lorraine van den Brink en D’ Amour de Landetta (v. Sandro Hit) met 62,286% op drie. Judith Huizinga met de zevenjarige Haydn F (v. Charmeur) en Jeroen Hamelink met de evenoude Highlight D (v. Voice) noteerden exact dezelfde score van 61,286% en deelden daarmee de vierde plek.

